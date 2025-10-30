Укрпочта бесплатно будет доставлять вещи погибших и пропавших без вести военных семьям

Вещи и документы погибших и пропавших без вести военных будут доставлять и в прифронтовые и деоккупированные территории.

Укрпочта будет доставлять личные вещи и документы погибших и пропавших без вести защитников и защитниц их семьям бесплатно. Об этом сообщил руководитель компании Игорь Смелянский.

Укрпочта заключила Меморандум с Генеральным штабом ВСУ о введении единой системы передачи вещей и документов семьям военных.

Доставка будет осуществляться бесплатно в самые отдаленные уголки Украины, включая прифронтовые и деоккупированные территории, подчеркнул Смелянский.

