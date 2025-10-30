Укрпошта безкоштовно доставлятиме речі загиблих і зниклих військових родинам

Речі та документи загиблих і зниклих військових доставлятимуть і до прифронтових та деокупованих територій.

Укрпошта доставлятиме особисті речі та документи загиблих і зниклих безвісти захисників і захисниць їхнім родинам безкоштовно. Про це повідомив керівник компанії Ігор Смілянський.

Укрпошта уклала Меморандум з Генеральним штабом ЗСУ про запровадження єдиної системи передачі речей і документів родинам військових.

Доставка здійснюватиметься безкоштовно до найвіддаленіших куточків України, включно з прифронтовими та деокупованими територіями, наголосив Смілянський.

