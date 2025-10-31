Практика судов
Украина впервые с 2022 года передала Литве военного РФ, который пытал плененного литовца — Генпрокурор Руслан Кравченко

16:29, 31 октября 2025
Россиянину грозит пожизненное заключение за пытки иностранца.
Украина впервые с 2022 года передала Литве военного РФ, который пытал плененного литовца — Генпрокурор Руслан Кравченко
Украина впервые с начала полномасштабного вторжения передала иностранному государству российского военнослужащего для дальнейшего уголовного преследования.

Речь идет о боевике, захваченном в плен на территории Запорожской области, которого передали Литве. Он причастен к пыткам гражданского населения и пленных украинских военнослужащих. Одной из его жертв был гражданин Литвы. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

«Впервые с начала полномасштабной агрессии Украина передала иностранному государству — Литве российского военнослужащего для реального уголовного преследования за военные преступления», — отметил Кравченко.

Он назвал этот шаг историческим событием для правосудия, которое подает сигнал военным преступникам, что они не смогут скрыться от ответственности ни в одной стране мира.

Стало известно, что 30 октября Вильнюсский окружной суд удовлетворил ходатайство прокурора Генеральной прокуратуры Литвы и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на три месяца для подозреваемого.

Речь идет о старшем матросе военной полиции Вооружённых сил РФ, которого украинские бойцы взяли в плен вблизи населенного пункта Работино на Запорожском направлении.

«По нашим данным, он был причастен к незаконному удержанию, пыткам и бесчеловечному обращению с гражданскими и военнопленными. Избиения, пытки электрическим током, удушение, содержание людей в металлических сейфах и другие ужасы, которые даже трудно себе представить — всё это он применял вместе с другими военнослужащими своего подразделения. Одной из его жертв был гражданин Литвы», — рассказал Руслан Кравченко.

В Литве ему предъявлены обвинения в совершении военных преступлений, пытках, незаконном лишении свободы и нарушении Женевских конвенций. Украинские правоохранители передали Литве российского военного для уголовного преследования.

Российскому военнослужащему грозит пожизненное заключение.

