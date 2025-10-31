Україна вперше з 2022 року передала Литві військового РФ, який катував полоненого литовця — Генпрокурор Руслан Кравченко

Росіянину загрожує довічне ув’янення за катування іноземця.

Україна вперше від початку повномасштабного вторгнення передала іноземній державі російського військовослужбовця для подальшого кримінального переслідування.

Йдеться про бойовика, захопленого в полон на території Запорізької області, якого було передано Литві. Він причетний до катувань цивільного населення та полонених українських військовослужбовців. Однією з його жертв був громадянин Литви. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Вперше від початку повномасштабної агресії Україна передала до іноземної держави – Литви російського військовослужбовця для реального кримінального переслідування за воєнні злочини", - зазначив Кравченко.

Він назвав такий крок історичною подією для правосуддя, який дає сигнал воєнним злочинцям, що вони не сховаються від відповідальності у жодній країні світу.

Як стало відомо, що 30 жовтня Вільнюський окружний суд задовольнив клопотання прокурора Генеральної прокуратури Литви та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на три місяці для підозрюваного.

Йдеться про старшого матроса військової поліції ЗС РФ, якого українські бійці взяли в полон поблизу н. п. Роботине на Запорізькому напрямку.

"За нашими даними він був причетний до незаконного утримання, катувань та нелюдського поводження з цивільними та військовополоненими. Побиття, тортури електричним струмом, удушення, тримання людей у металевих сейфах та інші жахіття, які навіть важко уявити, все це він застосовував разом з іншими військовими свого підрозділу. Однією з його жертв був громадянин Литви", – розповів Руслан Кравченко.

У Литві йому висунули звинувачення у скоєнні воєнних злочинів, катуваннях, незаконному позбавленні волі та порушенні Женевських конвенцій. Українські правоохоронці видали Литві російського військового для кримінального переслідування.

Військовому РФ загрожує довічне ув’язнення.

