В Чернигове задержали мужчину, который угрожал гранатой бывшей жене и полицейским

44-летний злоумышленник пришел к дому бывшей жены, достал гранату и угрожал взорвать ее.

В Чернигове правоохранители задержали злоумышленника, который угрожал гранатой бывшей жене и полицейским. Об этом сообщает полиция региона.

Так, в ночь на 31 октября в полицию поступило сообщение от жительницы Чернигова, которая заявила, что к ней домой пришел бывший муж и угрожает расправой.

На вызов прибыли полицейские, которые обнаружили в подъезде дома 44-летнего бывшего мужа заявительницы, достававшего гранату и начинавшего угрожать ее применить.

Во время переговоров с правоохранителями 44-летний мужчина согласился выдать гранату «Ф-1».

Изъятый боеприпас направлен на экспертные исследования.

Полицейские задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили его в изолятор временного содержания.

Следователи начали уголовные производства по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) и по части 1 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством, насилием или уничтожением либо повреждением имущества в отношении работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).

Санкция по самой тяжелой из статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

