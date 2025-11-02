Практика судів
У Чернігові затримали чоловіка, який погрожував гранатою колишній дружині та поліцейським

10:57, 2 листопада 2025
44-річний зловмисник прийшов до дому колишньої дружини, дістав гранату і погрожував підірвати її.
У Чернігові правоохоронці затримали зловмисника, який погрожував гранатою колишній дружині та поліцейським. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, в ніч на 31 жовтня до поліції надійшло повідомлення від мешканки Чернігова, яка заявила, що до неї додому прийшов колишній чоловік та погрожує розправою.

На виклик прибули поліцейські, які виявили у під’їзді будинку 44-річного колишнього чоловіка заявниці, який дістав гранату та почав погрожувати її застосувати.

Під час перемовин з правоохоронцями 44-річний чоловік погодився видати гранату «Ф-1».

Вилучений боєприпас направлено на експертні дослідження.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та за частиною 1 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу, у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків).

Санкція за найтяжчою зі статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.

