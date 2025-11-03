Какие категории граждан получат автоматическое продление отсрочки с 1 ноября: перечень

Кто получит автоматическое продление отсрочки: разъяснение юристов.

Специалисты Координационного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи объяснили, какие категории граждан получат автоматическое продление отсрочки от мобилизации.

Это предусмотрено Постановлением Кабинета Министров Украины от 24 октября 2025 года №1364, которым внесены изменения в порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации.

Автоматическое продление получат:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к военной службе;

родители трех и более детей в возрасте до 18 лет (при условии, что трое детей рождены в действующем браке);

родители ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;

лица, имеющие жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;

те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или супруга/супруги);

женщины и мужчины, воспитывающие ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии;

студенты дневной или дуальной формы обучения, получающие более высокий уровень образования, а также докторанты и интерны;

научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки;

лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;

родственники Героев Украины, посмертно отмеченных за мужество во время Революции Достоинства;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, брат или сестра) погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах во время проведения антитеррористической операции, отражения и сдерживания вооруженной агрессии РФ — в Донецкой и Луганской областях или во время действия военного положения в Украине;

лица, незаконно лишенные свободы вследствие агрессии РФ;

военнослужащие, освобожденные из плена.

Если система не сможет подтвердить основание для отсрочки — например, в случае расторжения брака с лицом с инвалидностью, — продление автоматически не произойдет.

Как отмечала премьер-министр Юлия Свириденко, 80% отсрочек можно будет оформить онлайн, а остальные — через любой удобный центр предоставления админуслуг.

Основным подтверждением отсрочки станет электронный военно-учетный документ с QR-кодом.

Основные нововведения:

Автоматическое продление — отсрочки, информация о которых есть в государственных реестрах, будут продлеваться без дополнительных заявлений и посещения ТЦК. Это коснется более 600 тысяч человек.

Оформление через ЦНАП — для тех, кто не пользуется смартфоном или имеет бумажные документы.

Администратор внесет данные в электронную систему через Портал «Дия» и передаст заявление в ТЦК.

Однако ЦНАП только принимает заявления, а решение о предоставлении или продлении отсрочки принимает территориальный центр комплектования.

Результат заявитель получит на электронную почту или непосредственно в ЦНАПе.

Как работает онлайн-отсрочка

В приложении «Резерв+» пользователь подает запрос → система автоматически проверяет основания в государственных реестрах → в случае подтверждения данных отсрочка предоставляется, а информация об этом появляется в электронном военном документе.

