Які категорії громадян отримають автоматичне продовження відстрочки з 1 листопада: перелік

10:30, 3 листопада 2025
Хто отримає автоматичне продовження відстрочки: роз’яснення юристів.
Фахівці Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги пояснили, які категорії громадян отримають автоматичне продовження відстрочки від мобілізації.

Це передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2025 року №1364, якою внесено зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації.

Автоматичне продовження отримають:

  • Люди з інвалідністю
  • Тимчасово непридатні до військової служби
  • Батьки 3-х і більше дітей віком до 18 років (за умови, що троє дітей народжені в чинному шлюбі)
  • Батьки дитини з інвалідністю віком до 18 років
  • Батьки повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю I чи II групи
  • Ті хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи
  • Ті, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини)
  • Жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську
  • Студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни
  • Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки
  • Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи під час дії воєнного стану
  • Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності
  • Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або брат чи сестра) загинули або зникли безвісти за особливих обставин під час проведення антитерористичної операції, відсічі і стримування збройної агресії РФ — у Донецькій та Луганській областях або під час дії воєнного стану в Україні
  • Особи, незаконно позбавлені волі через агресію РФ
  • Військові, звільнені з полону.

Якщо система не зможе підтвердити підставу для відстрочки — наприклад, у разі розірвання шлюбу з особою з інвалідністю, — продовження автоматично не відбудеться.

Як вказувала прем’єр-міністр Юлія Свириденко, 80% відстрочок можна буде оформити онлайн, решту — через будь-який зручний центр надання адмінпослуг.

Основним підтвердженням відстрочки стане електронний військово-обліковий документ з QR-кодом.

Основні нововведення:

  • Автоматичне продовження — відстрочки, інформація для яких є в державних реєстрах, продовжуватимуться без додаткових заяв і відвідування ТЦК. Це стосуватиметься понад 600 тисяч осіб.
  • Оформлення через ЦНАП — для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи.

Адміністратор внесе дані до електронної системи через Портал «Дія» і передасть заяву до ТЦК.

Однак ЦНАП лише приймає заяви, а рішення про надання чи продовження відстрочки ухвалює територіальний центр комплектування.

Результат заявник отримає на електронну пошту або безпосередньо в ЦНАПі.

Як працює онлайн-відстрочка

У застосунку «Резерв+» користувач подає запит → система автоматично перевіряє підстави в державних реєстрах → у разі підтвердження даних відстрочка надається, а інформація про це з’являється в електронному військовому документі.

