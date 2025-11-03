Які категорії громадян отримають автоматичне продовження відстрочки з 1 листопада: перелік

10:30, 3 листопада 2025
Хто отримає автоматичне продовження відстрочки: роз’яснення юристів.
Фахівці Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги пояснили, які категорії громадян отримають автоматичне продовження відстрочки від мобілізації.
Це передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2025 року №1364, якою внесено зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації.
Автоматичне продовження отримають:
- Люди з інвалідністю
- Тимчасово непридатні до військової служби
- Батьки 3-х і більше дітей віком до 18 років (за умови, що троє дітей народжені в чинному шлюбі)
- Батьки дитини з інвалідністю віком до 18 років
- Батьки повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю I чи II групи
- Ті хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи
- Ті, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини)
- Жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську
- Студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни
- Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки
- Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи під час дії воєнного стану
- Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності
- Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або брат чи сестра) загинули або зникли безвісти за особливих обставин під час проведення антитерористичної операції, відсічі і стримування збройної агресії РФ — у Донецькій та Луганській областях або під час дії воєнного стану в Україні
- Особи, незаконно позбавлені волі через агресію РФ
- Військові, звільнені з полону.
Якщо система не зможе підтвердити підставу для відстрочки — наприклад, у разі розірвання шлюбу з особою з інвалідністю, — продовження автоматично не відбудеться.
Як вказувала прем’єр-міністр Юлія Свириденко, 80% відстрочок можна буде оформити онлайн, решту — через будь-який зручний центр надання адмінпослуг.
Основним підтвердженням відстрочки стане електронний військово-обліковий документ з QR-кодом.
Основні нововведення:
- Автоматичне продовження — відстрочки, інформація для яких є в державних реєстрах, продовжуватимуться без додаткових заяв і відвідування ТЦК. Це стосуватиметься понад 600 тисяч осіб.
- Оформлення через ЦНАП — для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи.
Адміністратор внесе дані до електронної системи через Портал «Дія» і передасть заяву до ТЦК.
Однак ЦНАП лише приймає заяви, а рішення про надання чи продовження відстрочки ухвалює територіальний центр комплектування.
Результат заявник отримає на електронну пошту або безпосередньо в ЦНАПі.
Як працює онлайн-відстрочка
У застосунку «Резерв+» користувач подає запит → система автоматично перевіряє підстави в державних реєстрах → у разі підтвердження даних відстрочка надається, а інформація про це з’являється в електронному військовому документі.
