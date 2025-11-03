Які категорії громадян отримають автоматичне продовження відстрочки з 1 листопада: перелік

Хто отримає автоматичне продовження відстрочки: роз’яснення юристів.

Фахівці Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги пояснили, які категорії громадян отримають автоматичне продовження відстрочки від мобілізації.

Це передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2025 року №1364, якою внесено зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації.

Автоматичне продовження отримають:

Люди з інвалідністю

Тимчасово непридатні до військової служби

Батьки 3-х і більше дітей віком до 18 років (за умови, що троє дітей народжені в чинному шлюбі)

Батьки дитини з інвалідністю віком до 18 років

Батьки повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю I чи II групи

Ті хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи

Ті, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини)

Жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську

Студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни

Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки

Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи під час дії воєнного стану

Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності

Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або брат чи сестра) загинули або зникли безвісти за особливих обставин під час проведення антитерористичної операції, відсічі і стримування збройної агресії РФ — у Донецькій та Луганській областях або під час дії воєнного стану в Україні

Особи, незаконно позбавлені волі через агресію РФ

Військові, звільнені з полону.

Якщо система не зможе підтвердити підставу для відстрочки — наприклад, у разі розірвання шлюбу з особою з інвалідністю, — продовження автоматично не відбудеться.

Як вказувала прем’єр-міністр Юлія Свириденко, 80% відстрочок можна буде оформити онлайн, решту — через будь-який зручний центр надання адмінпослуг.

Основним підтвердженням відстрочки стане електронний військово-обліковий документ з QR-кодом.

Основні нововведення:

Автоматичне продовження — відстрочки, інформація для яких є в державних реєстрах, продовжуватимуться без додаткових заяв і відвідування ТЦК. Це стосуватиметься понад 600 тисяч осіб.

Оформлення через ЦНАП — для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи.

Адміністратор внесе дані до електронної системи через Портал «Дія» і передасть заяву до ТЦК.

Однак ЦНАП лише приймає заяви, а рішення про надання чи продовження відстрочки ухвалює територіальний центр комплектування.

Результат заявник отримає на електронну пошту або безпосередньо в ЦНАПі.

Як працює онлайн-відстрочка

У застосунку «Резерв+» користувач подає запит → система автоматично перевіряє підстави в державних реєстрах → у разі підтвердження даних відстрочка надається, а інформація про це з’являється в електронному військовому документі.

