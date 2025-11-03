Закупки для ВСУ — сразу на 12 месяцев: Минобороны внедряет новую модель обеспечения продуктами

«Государственный оператор тыла» Министерства обороны объявил масштабные закупки продуктов питания для обеспечения Вооруженных Сил Украины в 2026 году.
Впервые закупки осуществляются сразу на целый год, а не по отдельным полугодиям, как это было ранее. Общая ожидаемая стоимость закупок составляет около 37 млрд грн.
В Минобороны отмечают, что такая система позволит обеспечить бесперебойное снабжение продовольствием воинских частей, создаст стабильные условия для поставщиков и даст возможность заранее планировать производство и логистику.
Особенности новых контрактов:
Эта модель доказала свою эффективность, так как позволяет эффективно управлять логистикой, оперативно осуществлять поставки и быстро реагировать на изменения.
По данным Государственного оператора тыла по состоянию на конец октября 2025 года:
