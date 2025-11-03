Закупки для ВСУ — сразу на 12 месяцев: Минобороны внедряет новую модель обеспечения продуктами

Минобороны начало годовые закупки продовольствия для ВСУ на 2026 год.

Фото: izmail-rda.od.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

«Государственный оператор тыла» Министерства обороны объявил масштабные закупки продуктов питания для обеспечения Вооруженных Сил Украины в 2026 году.

Впервые закупки осуществляются сразу на целый год, а не по отдельным полугодиям, как это было ранее. Общая ожидаемая стоимость закупок составляет около 37 млрд грн.

В Минобороны отмечают, что такая система позволит обеспечить бесперебойное снабжение продовольствием воинских частей, создаст стабильные условия для поставщиков и даст возможность заранее планировать производство и логистику.

Особенности новых контрактов:

сохранены условия усиленного контроля качества, особенно в отношении молочной продукции, чтобы предотвратить случаи фальсификации;

продолжает действовать региональная стратегия обеспечения, предусматривающая закрепление поставщиков за определенными регионами (областями).

Эта модель доказала свою эффективность, так как позволяет эффективно управлять логистикой, оперативно осуществлять поставки и быстро реагировать на изменения.

По данным Государственного оператора тыла по состоянию на конец октября 2025 года:

отгружено более 599 млн кг продукции;

доставлено более 249 млн л питьевой воды;

обработано свыше 85 000 заявок от воинских частей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.