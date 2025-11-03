Закупівлі для ЗСУ — одразу на 12 місяців: Міноборони запроваджує нову модель забезпечення продуктами

«Державний оператор тилу» Міністерства оборони оголосив масштабні закупівлі харчових продуктів для забезпечення Збройних Сил України у 2026 році.
Вперше закупівлі здійснюються одразу на цілий рік, а не на окремі півріччя, як це було раніше. Загальна очікувана вартість закупівель становить близько 37 млрд грн.
У Міноборони зазначають, що така система дозволить забезпечити безперервне постачання продуктів до військових частин, створить стабільні умови для постачальників та дасть змогу завчасно планувати виробництво і логістику.
Особливості нових контрактів:
За даними ДОТ станом на кінець жовтня 2025 року:
