Закупівлі для ЗСУ — одразу на 12 місяців: Міноборони запроваджує нову модель забезпечення продуктами

12:48, 3 листопада 2025
Міноборони розпочало річні закупівлі харчових продуктів для ЗСУ на 2026 рік
Закупівлі для ЗСУ — одразу на 12 місяців: Міноборони запроваджує нову модель забезпечення продуктами
Фото: izmail-rda.od.gov.ua
«Державний оператор тилу» Міністерства оборони оголосив масштабні закупівлі харчових продуктів для забезпечення Збройних Сил України у 2026 році.

Вперше закупівлі здійснюються одразу на цілий рік, а не на окремі півріччя, як це було раніше. Загальна очікувана вартість закупівель становить близько 37 млрд грн.

У Міноборони зазначають, що така система дозволить забезпечити безперервне постачання продуктів до військових частин, створить стабільні умови для постачальників та дасть змогу завчасно планувати виробництво і логістику.

Особливості нових контрактів:

  • збережено умови посиленого контролю якості, особливо щодо молочної продукції, щоб запобігти випадкам фальсифікації;
  • продовжує діяти регіональна стратегія забезпечення, яка передбачає закріплення постачальників за певними регіонами (областями).
    Ця модель довела свою ефективність, адже дозволяє ефективно управляти логістикою, оперативно здійснювати поставки та швидко реагувати на зміни.

За даними ДОТ станом на кінець жовтня 2025 року:

  • відвантажено понад 599 млн кг продукції;
  • доставлено понад 249 млн л питної води;
  • опрацьовано понад 85 000 заявок від військових частин.

