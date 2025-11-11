В Киеве на светофорах появился «греческий крест» — что означает новый сигнал, фото

В столице тестируют новый тип светофора «Греческий крест».

С 11 ноября на перекрестке улицы Владимирской и бульвара Тараса Шевченко в Киеве стартовал эксперимент по внедрению нового типа светофорного сигнала — «Греческий крест». Это первый подобный проект в Украине, заимствованный из практики европейских стран.

Как сообщили в КП «Центр организации дорожного движения», инициатива реализуется в рамках Недели безопасности дорожного движения и направлена на повышение безопасности при выполнении левостороннего поворота.

На светофоре установлена дополнительная секция с красным сигналом в форме равностороннего креста («плюса»). Его активация означает, что встречное движение остановлено, и водители могут безопасно совершить левый поворот.

Таким образом, сигнал «Греческий крест» не запрещает движение, а наоборот подтверждает возможность безопасного маневра, поскольку встречный поток в этот момент стоит.

Эксперимент продлится два месяца. В этот период специалисты КП «Центр организации дорожного движения» будут собирать данные об эффективности новой системы регулирования движения и оценивать ее влияние на безопасность.

