ВСП уволила в отставку двух судей апелляционных судов

ВСП уволила двух судей Днепровского и Львовского апелляционных судов.

Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.

Таким образом, ВСП решила уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

- Ирму Анатольевну Елизаренко – с должности судьи Днепровского апелляционного суда;

- Татьяну Ивановну Приколоту – с должности судьи Львовского апелляционного суда.

