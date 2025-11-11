ВСП уволила в отставку двух судей апелляционных судов
12:05, 11 ноября 2025
ВСП уволила двух судей Днепровского и Львовского апелляционных судов.
Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.
Таким образом, ВСП решила уволить в связи с подачей заявлений об отставке:
- Ирму Анатольевну Елизаренко – с должности судьи Днепровского апелляционного суда;
- Татьяну Ивановну Приколоту – с должности судьи Львовского апелляционного суда.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.