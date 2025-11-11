ВРП звільнила у відставку двох суддів апеляційних судів
12:05, 11 листопада 2025
ВРП звільнила двох суддів Дніпровського та Львівського апеляційних судів.
Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.
Так, ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:
- Ірму Анатоліївну Єлізаренко – з посади судді Дніпровського апеляційного суду;
- Тетяну Іванівну Приколоту – з посади судді Львівського апеляційного суду.
