ВРП звільнила у відставку двох суддів апеляційних судів

ВРП звільнила двох суддів Дніпровського та Львівського апеляційних судів.

Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

Так, ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

- Ірму Анатоліївну Єлізаренко – з посади судді Дніпровського апеляційного суду;

- Тетяну Іванівну Приколоту – з посади судді Львівського апеляційного суду.

