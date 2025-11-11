На границе с Румынией не работает пункт пропуска из-за отключения электроэнергии

Оформление транспорта и пешеходов приостановлено.

Государственная пограничная служба Украины сообщила о временном прекращении работы международного автомобильного пункта пропуска «Дяковцы» на украинско-румынской границе.

Как отмечают в ведомстве, в результате массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины в пункте пропуска отсутствует промышленное электроснабжение. Из-за этого в настоящее время оформление транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях не осуществляется.

Сейчас принимаются меры по восстановлению электроснабжения.

Пограничники призвали граждан учитывать эту информацию при планировании поездок и рекомендовали временно пользоваться альтернативными пунктами пропуска — «Красноильск» и «Порубное».

