На кордоні з Румунією не працює пункт пропуску через відключення світла

Державна прикордонна служба України повідомила про тимчасове припинення роботи міжнародного автомобільного пункту пропуску «Дяківці» на українсько-румунському кордоні.

Як зазначають у відомстві, внаслідок масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру України в пункті пропуску відсутнє промислове електроживлення. Через це наразі оформлення транспортних засобів та пішоходів у обох напрямках не здійснюється.

Наразі вживаються заходи з відновлення електропостачання.

Прикордонники закликали громадян враховувати цю інформацію під час планування подорожей і рекомендували тимчасово користуватися альтернативними пунктами пропуску — «Красноїльськ» та «Порубне».

