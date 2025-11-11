Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Фото: brizmaker/Depositphotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ноябре 2024 года истец обратилась в суд с иском к российской федерации, в котором просила взыскать с ответчика в ее пользу в возмещение морального вреда денежные средства в сумме 35 000,00 Евро, (эквивалентно 1 595 587,00 грн.)

В обоснование иска указала следующее:

до 24 февраля 2022 года она вместе с семьей проживала на территории Глевахского поселкового совета Васильковского района Киевской области, но с началом вооруженной агрессии российской федерации против Украины вынужденно покинула свой дом и выехала в г. Старый Самбор Львовской области;

из-за вооруженной агрессии российской федерации против Украины каждый день испытывает душевные страдания и унижения, чувствует стресс и опасения за свою безопасность и безопасность ее родных. Указанными обстоятельствами были нарушены ее нормальные жизненные связи и ухудшились отношения с окружающими людьми, она каждый день прилагает дополнительных усилий для организации своей жизни и защиты нарушенного права. Моральные страдания истца вследствие стресса вызваны из за постоянных воздушных тревог и необходимость находиться длительное время в укрытии, бомбардировки объектов критической инфраструктуры, в связи с чем она вынуждена прилагать дополнительных усилий для организации своей жизни, обеспечения безопасности и защиты нарушенных прав.

Решением Васильковского горрайонного суда Киевской области от 13 января 2025 года по делу № 362/7854/24 в удовлетворении иска отказано.

Решение суда первой инстанции мотивировано тем, что истцом не доказано факта причинения ей морального вреда вследствие вооруженной агрессии государства российской федерации.

Постановлением Киевского апелляционного суда от 14 мая 2025 года апелляционную жалобу истца удовлетворено частично, решение Васильковского горрайонного суда Киевской области от 13 января 2025 года отменено и принято новое судебное решение, которым иск удовлетворен частично.

Взыскано с государства российской федерации в пользу истца в возмещение морального вреда денежные средства в размере 50 000,00 грн.

В остальной части исковых требований отказано.

КЦС ВС ничего менять не стал, оставив решение апелляционной инстанции в силе исходя из следующего.

Толкование статьи 23 ГК Украины свидетельствует, что она является нормой, которая должна распространяться на любые гражданско-правовые отношения, в которых той или иной лицу был причинен моральный вред. Это, в частности, подтверждается тем, что законодатель использует формулировку «лицо имеет право на возмещение морального вреда, причиненного вследствие нарушения ее прав».

То есть возможность взыскания компенсации морального вреда ставится в зависимость не от того, что это предусмотрено нормой закона или положениями договора, а от нарушения гражданского права лица (см. постановление Верховного Суда в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда от 22 апреля 2024 года в деле № 279/1834/22 (производство № 61-1382сво23)).

По своей сути обязательство о компенсации морального вреда является довольно специфическим обязательством, поскольку не на всех этапах своего существования характеризуется определенностью содержания, а именно относительно способа и размера компенсации.

Источником определения содержания обязанности лица, причинившего моральный вред, может быть:

1) договор лица, причинившего моральный вред, с потерпевшим, в котором стороны договорились в частности, о размере, способе, сроках компенсации морального вреда;

2) в случае, если не достигли договоренности, то решение суда в котором определяется способ и размер компенсации морального вреда (см., в частности, постановление Верховного Суда в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда от 01 марта 2021 года в деле № 180/1735/16-ц (производство № 61-18013сво18)).

Обязательство о компенсации морального вреда возникает при таких условиях: наличие морального вреда; противоправность поведения лица, причинившего моральный вред; наличие причинной связи между противоправным поведением лица которое причинило моральный вред и его результатом - моральным вредом; вина лица, причинившего моральный вред. В случае установления конкретного лица, причинившего моральный вред, происходит распределение бремени доказывания:

а) истец должен доказать наличие морального вреда и причинную связь; б) ответчик доказывает отсутствие противоправности и вины. Причинение морального вреда - явление всегда негативное. Однако из этого не следует, что любой причиненный моральный вред порождает обязательство по его возмещению. Возложение обязанности возместить причиненный моральный вред может иметь место только при условии, когда вред был вызван противоправным поведением ответственного за него лица (см. постановление Верховного Суда в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда от 25 мая 2022 года в деле № 487/6970/20 (производство № 61-1132св22), постановление Верховного Суда в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда от 05 декабря 2022 года в деле № 214/7462/20 (производство № 61-21130сво21)).

Деньги выступают эквивалентом морального вреда. Денежные средства как общий эквивалент всех ценностей, в экономическом понимании «трансформируют» вред в общедоступное выражение, а размер возмещения «вычисляет» вред. Размер определенной компенсации должен, хотя бы приблизительно, быть мерой морального вреда и восстановленного состояния потерпевшего.

При определении компенсации морального вреда сложность заключается в невозможности его исчисления с помощью какой-либо денежной шкалы или приравнивания к другому имущественному эквиваленту. Поэтому денежная сумма компенсации морального вреда является лишь вероятной, и при ее определении учитываются характер правонарушения, глубина физических и душевных страданий, ухудшение способностей потерпевшего или лишение его возможности их реализации, степень вины лица, причинившего моральный вред, если вина является основанием для возмещения, другие обстоятельства, имеющие существенное значение, требования разумности и справедливости (см., в частности, постановление Верховного Суда в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда от 25 мая 2022 года в деле № 487/6970/20 (производство № 61-1132св22), постановление Верховного Суда в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда от 05 декабря 2022 года в деле № 214/7462/20 (производство № 61-21130сво21)).

При определении денежной компенсации морального вреда, причиненного вследствие военной агрессии российской федерации против Украины, следует учитывать то, что:

действительно вследствие военной агрессии российской федерации против Украины лицо может испытывать (испытало) моральный вред;

законодатель в статье 23 ГК предусмотрел открытый перечень обстоятельств, которые учитываются судом при определении размера денежной компенсации (характер правонарушения, глубина физических и душевных страданий, ухудшение способностей потерпевшего или лишение его возможности их реализации, степень вины лица, причинившего моральный вред, если вина является основанием для возмещения; другие обстоятельства, имеющие существенное значение, требования разумности и справедливости);

размер денежной компенсации морального вреда причиненного лицу вследствие военной агрессии российской федерации против Украины может отличаться, в зависимости от того, на какие обстоятельства причинения морального вреда ссылается истец и какие обстоятельства учтены судом при определении размера денежной компенсации морального вреда;

такими обстоятельствами может быть, в частности: смерть близких лиц, увечье лица или близких лиц; место проживания лица (отличаются ощущения лиц, проживающих на территории проведения боевых действий или лиц далеко от этой территории); повреждение или уничтожение движимого имущества; права которые нарушены вследствие военной агрессии российской федерации против Украины и т.д. К таким выводам пришел Верховный Суд в постановлениях от 20 июня 2024 года в деле № 216/5657/22 (производство № 61-8556св23), от 14 октября 2025 года в деле № 212/5631/23 (производство № 61-8270св24). Кассационный гражданский суд уже обращал внимание, что принцип запрета поворота к худшему (non reformatio in peius) известен еще со времен римского права и существовал в связи с другим правилом - tantum devolutum quantum appellatum (сколько жалобы, столько и решения). Правило запрета поворота означает недопустимость ухудшения положения стороны, обжалующей судебное решение. То есть, лицо, обжалующее судебное решение, не может попасть в худшее положение, по сравнению с тем, что такое лицо достигло в предыдущей инстанции в результате своей же жалобы (см. постановление Верховного Суда в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда от 24 мая 2023 года в деле № 179/363/21 (производство № 61-4060св23), постановление Верховного Суда в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда от 21 июня 2023 года в деле № 757/42885/19-ц (производство № 61-9060св22), постановление Верховного Суда в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда от 25 марта 2024 года в деле № 336/6023/20 (производство № 61-11523сво23), пункт 83 постановления Большой Палаты Верховного Суда от 12 июня 2024 года в деле № 756/11081/20 (производство № 14-25цс24)).

Апелляционный суд пришел к выводу, что вследствие вооруженной агрессии российской федерации против Украины истец понес моральные потери и душевные страдания, взыскав с российской федерации в пользу истца 1 50 000 грн в счет возмещения морального вреда. Поскольку в части удовлетворенных исковых требований постановление Киевского апелляционного суда от 14 мая 2025 года не обжаловано, в силу положений статьи 400 ГПК Украины в указанной части указанное судебное решение не является предметом кассационного пересмотра.

Таким образом, описанное дело стало еще одним примером формирования устойчивой практики в делах о возмещении морального вреда, причиненного военной агрессией российской федерации против Украины.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.