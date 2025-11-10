В Украине разрабатывают систему «кейс-менеджмента возвращения» граждан из-за границы

Разработку модели планируют завершить до конца 2026 года, чтобы полностью запустить ее до момента возможного завершения временной защиты весной 2027 года.

Как известно, Европейский Союз и страны-члены продлили временную защиту украинцев до марта 2027 года, что дало миллионам людей стабильность и ощущение безопасности. Однако, как отметила заместитель Министра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская, сейчас обе стороны вступают в новую фазу — планирование дальнейших шагов, которые должны быть предсказуемыми, справедливыми и основанными на уважении к выбору людей.

Илона Гавронская во время Всеукраинского форума лидеров социальных изменений заявила, что Министерство социальной политики готовит новый инструмент — «кейс-менеджмент возвращения», который должен стать основой для комплексной поддержки украинцев, решивших вернуться из стран ЕС после завершения действия временной защиты.

По словам Гавронской, которую цитирует Укринформ, Минсоцполитики готовится к марту 2027 года — именно до этого времени продлено действие директивы ЕС о временной защите украинцев.

«Нам уже необходимо готовиться к тому, чтобы люди имели возможность принять информированное решение о том, что они будут делать в случае, когда их временная защита перейдет либо в национальные механизмы тех стран, в которых они сейчас находятся, либо они воспользуются программой добровольного возвращения. И именно общины станут партнерами для людей, которые возвращаются», — подчеркнула заместитель министра.

Разработка механизма продолжается, и, по прогнозам, система будет готова не ранее конца 2026 года, то есть именно к периоду, когда она станет наиболее актуальной — в случае завершения временной защиты весной 2027 года.

В то же время, как писала «Судебно-юридическая газета», во время участия в мероприятии высокого уровня в Брюсселе, посвященном дальнейшему пребыванию граждан Украины в странах ЕС и их возвращению домой, заместитель Министра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская представила ключевые принципы, на которых должен основываться пошаговый план поэтапного завершения действия Директивы ЕС о временной защите для украинцев.

В частности, она подчеркнула, что Украина совместно с европейскими партнерами координирует дальнейшие шаги, чтобы этот процесс был справедливым, предсказуемым и основанным на уважении к выбору людей.

«Наша совместная работа с ЕС по будущим изменениям для украинцев базируется на трех ключевых принципах: единстве, достоинстве и партнерстве. Единство — это о поддержании связи украинцев с Родиной, друг с другом и с Европой. Достоинство заключается в признании того, что украинцы за границей принимают активное участие в жизни стран, которые их приютили, а не являются бременем для них», — отметила заместитель министра.

По словам должностного лица, сейчас около 4,3 миллиона украинцев пользуются правом на временную защиту в странах Европейского Союза.

