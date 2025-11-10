В КГС ВС избрали судью в Большую Палату Верховного Суда — ею стала Елена Билоконь

Судья Елена Билоконь избрана в Большую Палату ВС сроком на три года.

В Кассационном гражданском суде в составе Верховного Суда 10 ноября состоялось собрание судей. Первым был рассмотрен вопрос об избрании председателя КГС ВС.

Как сообщается, поскольку по результатам голосования ни одна из кандидатур не получила достаточного количества голосов, этот вопрос будет рассмотрен на следующем собрании 17 ноября 2025 года.

Вторым в повестке дня был вопрос об избрании судьи в Большую Палату ВС. Собрание судей избрало на эту должность с 10 ноября 2025 года сроком на три года Елену Билоконь.

Также на собрании внесли изменения в количественный и персональный состав судебных палат, персональный состав постоянных коллегий судей, определили резервных судей для постоянных коллегий судей в составе трех судей.

Кроме того, судьи сняли с повестки дня вопрос о внесении изменений в состав объединенной палаты КГС ВС.

