11 ноября – какой сегодня праздник и главные события

11 ноября в Украине и мире отмечают День памяти животных-жертв войны.

Во вторник, 11 ноября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

11 ноября в Украине и мире празднуют День холостяка. Современный, веселый и очень популярный праздник, ежегодно отмечаемый 11 ноября (11.11). Оно зародилось в Китае и превратилось из шутливой традиции студентов в глобальное явление, известное еще как Singles' Day — самый большой день онлайн-шопинга в мире.

Также 11 ноября День памяти погибших в Первой мировой войне. Это международная дата, посвященная всем солдатам и гражданским, погибшим в самом масштабном конфликте начала ХХ века. Именно 11 ноября 1918 в 5 утра в вагоне маршала Фердинанда Фоша в Компьенском лесу Немецкая империя подписала акт капитуляции.

А еще 11 ноября Международный день энергосбережения. Это экологическая дата, призванная привлечь внимание к рациональному использованию энергии, уменьшению расходов ресурсов и защите окружающей среды. Праздник носит практический и просветительский характер — он напоминает, что каждый человек может влиять на состояние планеты своими ежедневными привычками.

11 ноября празднуют Всемирный день шопинга. Его часто называют Global Shopping Day, Singles' Day Sale или просто 11.11 Sale. Это самый большой в мире день онлайн-распродаж — объем покупок в этот день превышает Черную пятницу и Киберпонедельник вместе взятые.

Также 11 ноября — День памяти животных-жертв войны. Этот день посвящен всем животным, погибшим или пострадавшим во время войн, вооруженным конфликтам и военным операциям. Традиция возникла в Великобритании после Первой мировой войны. Тогда люди осознали, какую огромную роль сыграли животные в военных действиях и какова была цена их участия.

А еще 11 ноября Всемирный день оригами. Этот праздник посвящен древнему японскому искусству сложения фигурок из бумаги — оригами, сочетающей творчество, медитацию, математическую точность и глубокую символику. Интересно, что в Японии День оригами празднуют 24 октября, в день рождения Дзаппея Абэ — одного из важнейших популяризаторов этого исскуства, но в международном сообществе официальной датой считают именно 11 ноября.

Какой сегодня церковный праздник

11 ноября верующие празднуют день памяти святого преподобного исповедника Теодора Студита. Теодор родился в 759 году в богатой и образованной константинопольской семье. Его родители — Фотин и Феоктиста — стремились дать сыну глубокое богословское образование. Под влиянием матери и дяди, святого Платона, Теодор избрал монашеский путь и вместе с родственниками основал монастырь на Олимпе в Вифинии. Там он сформировал свой духовный идеал — монастырь как хорошо упорядоченную общину, где царят повиновение, послушание и сила совместной молитвы.

Календарь важных событий за 11 ноября

1215 год — в средневековой Европе начал работу самый масштабный вселенский форум эпохи — Латеранский собор;

1417 год — в Констанце завершился многолетний церковный собор (1414-1417), который положил конец Западной схизме, когда католический мир одновременно имел до трех претендентов на папский престол;

1702 год — запорожские казаки сняли осаду Речи Посполитой из Белой Церкви;

1790 год — в Великобританию впервые привезли хризантемы из Китая;

1830 год — провозглашено независимое государство Бельгию;

1859 год — опубликована поэма Тараса Шевченко «Мария»;

1872 год — в Одессе основан Бессарабско-Таврический банк;

1889 год — Вашингтон официально стал 42-м штатом США;

1909 год — стартовало строительство главной базы ВМС США в Перл-Гарборе;

1917 год — украинский полк, сформированный из участников III Всеукраинского военного съезда, подавил большевистский мятеж в Киеве;

1918 год — Северная Буковина включена в состав Румынского королевства;

1925 год — вышла первая музыкальная запись Луи Армстронга;

1930 год — запатентован газовый холодильник;

1935 год — взрыв на Горловском химическом заводе стал основанием для громкого процесса над так называемыми «саботажниками»;

1940 год — в США с конвейера сошли первые автомобили «джип» — легендарные «Виллисы»;

1952 год — в Калифорнии впервые продемонстрирована работа видеомагнитофона;

1972 год — Соединенные Штаты закрыли последнюю военную базу в Южном Вьетнаме;

1973 год — Израиль и Египет заключили соглашение, окончательно прекратившее войну между странами;

1983 год — студент Массачусетского университета Фред Коэн представил первый в мире компьютерный вирус;

1987 год — картина Винсента ван Гога «Ирисы» продана за рекордные 53,6 миллиона долларов;

1990 год — вступила в силу Международная конвенция о борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ;

1994 год — Билл Гейтс приобрел на аукционе в Нью-Йорке рукопись Леонардо да Винчи за 30,8 млн долларов;

1999 год — директор Лиссабонского зоопарка привел в парламент Португалии льва и тигра, протестуя против недостаточного финансирования заведения;

2022 год — Вооруженные силы Украины освободили Херсон от российской оккупации.

