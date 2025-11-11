За 4 года через Prozorro.Продажи с молотка ушли более 30 тысяч земельных участков на 8 млрд грн

Лидером по доходам стал Земельный банк, а наиболее активно торги проводились в Одесской области.

С 2021 года через государственную электронную систему «Прозорро.Продажи» реализовано более 30 тысяч земельных участков, а совокупная стоимость сделок по результатам аукционов составила почти 8 млрд грн. Это включает средства от продажи участков и ежегодной аренды земли, сообщает пресс-служба Prozorro.sale.

За четыре года земельные торги в системе организовали около 3 тысяч участников, среди которых общины, государственный проект Земельный банк, частные исполнители и землевладельцы. Через платформу происходила аренда, продажа частных сельхозугодий и реализация арестованных земель. Продажа государственных и коммунальных сельхозугодий остается запрещенной в соответствии с законодательством. Три четверти всех аукционов касались земель сельскохозяйственного назначения.

По данным модуля аналитики bi.prozorro.sale, наибольший доход от сельхозземель получил Земельный банк: почти 1,1 млрд грн ежегодно по итогам около 1 тысячи торгов. В тройке лидеров также Окнянская громада Одесской области (30,2 млн грн в год за 146 аукционов) и Буринская громада Сумской области (15,9 млн грн ежегодно от аренды 294 участков).

Наиболее активно сельхозучастки сдавали в аренду в Одесской области — почти 2 тысячи успешных торгов. Львовская и Сумская области заняли второе и третье места с 1,4 тысячи и 1,1 тысячи реализованных участков соответственно. Самым дорогим сельхозучастком стал участок Земельного банка площадью 4 тысячи га в Кировоградской области, за который победитель платит 65,5 млн грн ежегодно. Среди участков другого назначения рекорд принадлежит Муровянской общине Львовщины, которая продала 50 га земли для промышленности, транспорта и энергетики за 102,7 млн грн.

