  1. В Украине

За 4 года через Prozorro.Продажи с молотка ушли более 30 тысяч земельных участков на 8 млрд грн

12:59, 11 ноября 2025
Лидером по доходам стал Земельный банк, а наиболее активно торги проводились в Одесской области.
За 4 года через Prozorro.Продажи с молотка ушли более 30 тысяч земельных участков на 8 млрд грн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 2021 года через государственную электронную систему «Прозорро.Продажи» реализовано более 30 тысяч земельных участков, а совокупная стоимость сделок по результатам аукционов составила почти 8 млрд грн. Это включает средства от продажи участков и ежегодной аренды земли, сообщает пресс-служба Prozorro.sale.

За четыре года земельные торги в системе организовали около 3 тысяч участников, среди которых общины, государственный проект Земельный банк, частные исполнители и землевладельцы. Через платформу происходила аренда, продажа частных сельхозугодий и реализация арестованных земель. Продажа государственных и коммунальных сельхозугодий остается запрещенной в соответствии с законодательством. Три четверти всех аукционов касались земель сельскохозяйственного назначения.

По данным модуля аналитики bi.prozorro.sale, наибольший доход от сельхозземель получил Земельный банк: почти 1,1 млрд грн ежегодно по итогам около 1 тысячи торгов. В тройке лидеров также Окнянская громада Одесской области (30,2 млн грн в год за 146 аукционов) и Буринская громада Сумской области (15,9 млн грн ежегодно от аренды 294 участков).

Наиболее активно сельхозучастки сдавали в аренду в Одесской области — почти 2 тысячи успешных торгов. Львовская и Сумская области заняли второе и третье места с 1,4 тысячи и 1,1 тысячи реализованных участков соответственно. Самым дорогим сельхозучастком стал участок Земельного банка площадью 4 тысячи га в Кировоградской области, за который победитель платит 65,5 млн грн ежегодно. Среди участков другого назначения рекорд принадлежит Муровянской общине Львовщины, которая продала 50 га земли для промышленности, транспорта и энергетики за 102,7 млн грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

аукцион земля

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

ВККС определила успешных кандидатов в Черниговский и Закарпатский апелляционные суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила результаты собеседований кандидатов на должности в апелляционных судах: двое претендентов в Черниговском и один в Закарпатском апелляционном суде успешно подтвердили готовность к работе.

В Раде предлагают упростить вступление ветеранов войны в Национальную полицию

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается изменить порядок отбора кандидатов на службу в Национальную полицию.

Билет «на доработке»: как одессита оставили без отсрочки из-за ошибок в «Резерв+»

Суд в Одессе засвидетельствовал: проблемы с госреестрами не оправдывают нарушение прав человека – даже когда речь идет о военно-учетном документе.

Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]