За 4 роки через Prozorro.Продажі з молотка пішли понад 30 тисяч земельних ділянок на 8 млрд грн

12:59, 11 листопада 2025
Лідером за доходами став Земельний банк, а найактивніше торги проводили на Одещині.
За 4 роки через Prozorro.Продажі з молотка пішли понад 30 тисяч земельних ділянок на 8 млрд грн
З 2021 року через державну електронну систему «Прозорро.Продажі» реалізовано понад 30 тисяч земельних ділянок, а сукупна вартість угод за результатами аукціонів склала майже 8 млрд грн. Це включає кошти від продажу ділянок та щорічної оренди землі, повідомляє пресслужба Prozorro.sale.

За чотири роки земельні торги в системі організували близько 3 тисяч учасників, серед яких громади, державний проєкт Земельний банк, приватні виконавці та землевласники. Через платформу відбувалася оренда, продаж приватних сільгоспділянок і реалізація арештованих земель. Продаж державних і комунальних сільгоспземель залишається забороненим відповідно до законодавства. Три чверті всіх аукціонів стосувалися земель сільськогосподарського призначення.

За даними модуля аналітики bi.prozorro.sale, найбільший дохід від сільгоспземель отримав Земельний банк: майже 1,1 млрд грн щорічно за підсумками близько 1 тисячі торгів. У трійці лідерів також Окнянська громада Одещини (30,2 млн грн на рік за 146 аукціонів) і Буринська громада Сумщини (15,9 млн грн щорічно від оренди 294 ділянок).

Найактивніше сільгоспділянки здавали в оренду в Одеській області — майже 2 тисячі успішних торгів. Львівщина та Сумщина посіли друге і третє місця з 1,4 тисяч і 1,1 тисяч реалізованих ділянок відповідно. Найдорожчою сільгоспділянкою стала ділянка Земельного банку площею 4 тисячі га в Кіровоградській області, за яку переможець сплачує 65,5 млн грн щорічно. Серед ділянок іншого призначення рекорд належить Мурованській громаді Львівщини, яка продала 50 га землі для промисловості, транспорту й енергетики за 102,7 млн грн.

