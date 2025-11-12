Генпрокурор Кравченко принял участие в подготовительном заседании по делу о смертельном ДТП с участием эксработника прокуратуры Молочного

Руслан Кравченко принял участие в подготовительном судебном заседании по делу о смертельной аварии, которая произошла в Киеве с участием экс-работника прокуратуры Андрея Молочного.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко принял участие в подготовительном судебном заседании по делу экс-работника прокуратуры Андрея Молочного, обвиняемого в смертельном ДТП.

Кравченко напомнил, что трагедия произошла 19 июля на улице Большой Васильковской в ​​Киеве. По данным следствия, водитель, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на тротуар и совершил наезд на женщину. От полученных травм потерпевшая умерла в больнице.

После ДТП мужчина пытался скрыться с места происшествия, однако был задержан. В тот же день ему сообщено о подозрении и уволено из органов прокуратуры.

По словам Генпрокурора, досудебное расследование завершено, а группой прокуроров собрана исчерпывающая доказательная база. К материалам дела приобщены видеозаписи с камер наблюдения, свидетельские показания, а также результаты восьми экспертиз — судебно-медицинской, автотехнической, психологической, дактилоскопической, молекулярно-генетической и т.д.

По его словам, суд принял решение назначить дело для рассмотрения. Бывший работник прокуратуры обвиняется по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины – нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смерти человека.

Заседание состоится 18 ноября.

Напомним, что Шевченковский районный суд города Киева продлил меру пресечения бывшему работнику прокуратуры Андрею Молочному.

Как известно, Молочный в Киеве сбил женщину на тротуаре. Это произошло вечером 19 июля в Голосеевском районе.

Водитель после наезда пытался скрыться с места аварии. Результат его обследования показал 1,77 промилле алкоголя в крови.

Молочному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

