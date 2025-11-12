  1. В Україні

Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому засіданні у справі про смертельну ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного

11:12, 12 листопада 2025
Руслан Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні у справі про смертельну аварію, що сталася у Києві за участі експрацівника прокуратури Андрія Молочного.
Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому засіданні у справі про смертельну ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного
Фото: Руслан Кравченко
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні у справі експрацівника прокуратури Андрія Молочного, обвинуваченого у смертельній ДТП. 

Кравченко нагадав, що трагедія сталася 19 липня на вулиці Великій Васильківській у Києві. За даними слідства, водій, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння виїхав на тротуар і здійснив наїзд на жінку. Від отриманих травм потерпіла померла у лікарні.

Після ДТП чоловік намагався втекти з місця події, однак був затриманий. У той же день йому повідомлено про підозру та звільнено з органів прокуратури.

За словами Генпрокурора, досудове розслідування завершено, а групою прокурорів зібрано вичерпну доказову базу. До матеріалів справи долучено відеозаписи з камер спостереження, показання свідків, а також результати восьми експертиз — судово-медичної, автотехнічної, психологічної, дактилоскопічної, молекулярно-генетичної тощо.

За його словами,  суд ухвалив рішення призначити справу до розгляду. Колишній працівник прокуратури обвинувачується за ч. 3 ст. 286-1 КК України — порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини.

Засідання відбудеться 18 листопада.

Нагадаємо, що Шевченківський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід колишньому працівнику прокуратури Андрію Молочному. 

Як відомо, Молочний у Києві збив жінку на тротуарі. Це сталося ввечері 19 липня в Голосіївському районі. 

Водій після наїзду намагався втекти з місця аварії. Результат його обстеження показав 1,77 проміле алкоголю у крові.

Молочному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від п’яти до десяти років.

ДТП Київ Генеральний прокурор України Руслан Кравченко

