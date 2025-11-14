161 тысяча дел о СЗЧ за год – правоохранители фиксируют почти 16 тысяч случаев ежемесячно

В 2025 году дел о СЗЧ стало в четыре раза больше, чем в прошлом году.

За 10 месяцев 2025 года открыто 161 461 уголовное производство по статье о самовольном оставлении воинской части (СЗЧ, ст. 407 УК). Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. В среднем ежемесячно правоохранители фиксируют почти 16 тысяч новых дел о так называемой «самоволке», однако только 5% из них переданы в суд. Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Генеральной прокуратуры Украины.

Таким образом, в этом году количество производств по СЗЧ резко возросло: если в 2024 году ежемесячно регистрировали около 5 тысяч дел, в 2023-м — 1,5 тысячи, а в 2022 году за весь год было только 6 тысяч, то в 2025-м аналогичное количество дел накапливается менее чем за две недели.

Из общего количества производств подозрение объявили только 9,3 тысячи военнослужащих, что составляет примерно 6% от всех зарегистрированных случаев. Для сравнения, в 2022 году в суд доходило каждое пятое дело, тогда как сейчас этот показатель снизился до 5%.

Напомним, до 30 августа 2025 года действовал упрощенный механизм возвращения военнослужащих после СЗЧ без привлечения к уголовной ответственности. Бойцы, желавшие продолжить службу, могли подать заявку и в течение 72 часов вернуться в резервную часть. Однако эта возможность касалась только тех, кто покинул часть до 10 мая. Военные, совершившие СЗЧ после этой даты, могли вернуться только в свою часть, а процесс восстановления на службе может длиться месяцами.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», самовольное оставление военнослужащими своих позиций (СЗЧ) остается проблемой для украинской армии, поскольку такие действия подвергают опасности побратимов и создают угрозу для обороны. Об этом заявил народный депутат Руслан Горбенко.

Добавим, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что ужесточение наказаний не поможет уменьшить количество случаев самовольного оставления места службы. По его словам, вместо этого необходимо работать над причинами, которые толкают военных покидать службу.

