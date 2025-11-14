161 тисяча справ про СЗЧ за рік – правоохоронці фіксують майже 16 тисяч випадків щомісяця

У 2025 році справ про СЗЧ стало вчетверо більше, ніж торік.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За 10 місяців 2025 року відкрито 161 461 кримінальне провадження за статтею про самовільне залишення військової частини (СЗЧ, ст. 407 ККУ). Це вчетверо більше, ніж за аналогічний період 2024 року. У середньому щомісяця правоохоронці фіксують майже 16 тисяч нових справ про так звану «самоволку», однак лише 5% з них передано до суду. Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані Генеральної прокуратури України.

Так, цьогоріч кількість проваджень за СЗЧ різко зросла: якщо у 2024 році щомісяця реєстрували близько 5 тисяч справ, у 2023-му — 1,5 тисячі, а у 2022 році за весь рік було лише 6 тисяч, то у 2025-му аналогічна кількість справ накопичується менш ніж за два тижні.

Із загальної кількості проваджень підозру оголосили лише 9,3 тисячі військовослужбовців, що становить приблизно 6% від усіх зареєстрованих випадків. Для порівняння, у 2022 році до суду доходила кожна п’ята справа, тоді як нині цей показник знизився до 5%.

Нагадаємо, до 30 серпня 2025 року діяв спрощений механізм повернення військовослужбовців після СЗЧ без притягнення до кримінальної відповідальності. Бійці, які бажали продовжити службу, могли подати заявку і протягом 72 годин повернутися до резервної частини. Однак ця можливість стосувалася лише тих, хто залишив частину до 10 травня. Військові, які вчинили СЗЧ після цієї дати, могли повернутися лише до своєї частини, а процес поновлення на службі може тривати місяцями.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», самовільне залишення військовослужбовцями своїх позицій (СЗЧ) залишається проблемою для української армії, оскільки такі дії наражають на небезпеку побратимів і створюють загрозу для оборони. Про це заявив народний депутат Руслан Горбенко.

Додамо, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що посилення покарань не допоможе зменшити кількість випадків самовільного залишення місця служби. За його словами, натомість необхідно працювати над причинами, які штовхають військових покидати службу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.