50 тысяч при рождении ребенка – Владимир Зеленский подписал закон

17:29, 14 ноября 2025
Увеличенные выплаты на детей и «Пакет школьника» начнут действовать с 2026 года.
50 тысяч при рождении ребенка – Владимир Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который увеличивает выплаты, связанные с рождением ребенка и уходом за ним. Об этом свидетельствует информация в карточке законопроекта №13532. Новые размеры выплат вступят в силу с 1 января 2026 года.

Согласно закону, предусмотрены следующие выплаты:

  • 7 000 грн ежемесячно — пособие в связи с беременностью и родами для женщин без страхового стажа;
  • 50 000 грн — единовременное пособие при рождении каждого ребенка;
  • 7 000 грн ежемесячно — пособие по уходу за ребенком до 1 года;
  • 8 000 грн ежемесячно — пособие по программе «єЯсла» для детей в возрасте от 2 до 3 лет;
  • 8 000 грн ежемесячно — пособие по программе «єСадок» для детей в возрасте от 4 до 6 лет;
  • 5 000 грн — единовременное пособие для первоклассников на школьные принадлежности по программе «Пакунок школяра».

Закон также сохраняет программу «Пакет малыша», которая предусматривает натуральную (коробка «бейби-бокс» с более чем 50 предметами, такими как одежда, средства гигиены, термометры, игрушки) или денежную помощь для новорожденных.

Для детей, рожденных в 2025 году, которым на 1 января 2026 года еще не исполнится год, родители смогут получать дополнительное ежемесячное пособие в размере 7 000 грн до достижения ребенком 1 года. Эта выплата будет добавляться к действующему пособию (860 грн в месяц).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», первый заместитель министра социальной политики, семьи и единства Людмила Шемелинец заявила, что 50 тысяч гривен будут выплачиваться единовременно, и эта сумма будет доступна только для матерей, родивших после 1 января 2026 года.

