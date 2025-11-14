  1. В Україні
50 тисяч при народженні дитини – Володимир Зеленський підписав закон

17:29, 14 листопада 2025
Збільшені виплати на дітей та «Пакунок школяра» почнуть діяти з 2026 року.
50 тисяч при народженні дитини – Володимир Зеленський підписав закон
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який збільшує виплати, пов’язані з народженням дитини та доглядом за нею. Про це свідчить інформація в картці законопроєкту №13532. Нові розміри виплат набудуть чинності з 1 січня 2026 року.

Згідно з законом, передбачено такі виплати:

  • 7 000 грн щомісяця — допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок без страхового стажу;
  • 50 000 грн — одноразова допомога при народженні кожної дитини;
  • 7 000 грн щомісяця — допомога по догляду за дитиною до 1 року;
  • 8 000 грн щомісяця — допомога за програмою «єЯсла» для дітей віком від 2 до 3 років;
  • 8 000 грн щомісяця — допомога за програмою «єСадок» для дітей віком від 4 до 6 років;
  • 5 000 грн — одноразова допомога для першокласників на шкільне приладдя за програмою «Пакунок школяра».

Закон також зберігає програму «Пакунок малюка», яка передбачає натуральну (коробка «бейбі-бокс» із понад 50 предметами, такими як одяг, засоби гігієни, термометри, іграшки) або грошову допомогу для новонароджених.

Для дітей, народжених у 2025 році, яким на 1 січня 2026 року ще не виповниться рік, батьки зможуть отримувати додаткову щомісячну допомогу в розмірі 7 000 грн до досягнення дитиною 1 року. Ця виплата додаватиметься до чинної допомоги (860 грн на місяць).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», перша заступниця Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Людмила Шемелинець заявила, що 50 тисяч гривень будуть виплачуватися одноразово, і ця сума буде доступна лише для матерів, які народили після 1 січня 2026 року.

