Раскрашенный фломастерами котенок отобран у горе-владельцев

Суд во Львовской области конфисковал котенка, которого ребенок разрисовал фломастерами.

Буский районный суд Львовской области наложил штраф на родителей ребенка, который разрисовал кота фломастерами, и принял решение о конфискации животного. В комментарии «Суспільному» зоозащитница Адриана Байло рассказала, что отец ребенка явился на судебное заседание, признал свою вину и не планирует обжаловать решение. Суд признал мужчину виновным по статье 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая касается жестокого обращения с животными, назначил штраф и постановил конфисковать кота.

«А это для нас означает самое главное — что котик в безопасности. Ему теперь больше ничего не угрожает, и он скоро отправится в лучшую семью, где будет любимцем, а не «контентом», — отметила Байло.

Сейчас котенок находится под опекой волонтеров. Поиск новых хозяев начнется через 10 дней, когда решение суда вступит в силу.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что во Львове дочь медика разрисовала кота фломастерами. На обнародованном ролике видно, как маленькая девочка красит животное разноцветными маркерами. Женский голос за кадром сначала ругает ребенка, говорит, что так поступать нельзя, а затем забирает кота. Отец опубликовал соответствующее видео в сети. Добавим, правоохранители привлекли к ответственности мужчину, который опубликовал в соцсети видео, на котором его дочь разрисовывает кота фломастерами.

