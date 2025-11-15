Розмальоване фломастерами кошеня забрали у горе-власників

Суд на Львівщині конфіскував кошеня, яке дитина розмалювала фломастерами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Буський районний суд Львівської області наклав штраф на батьків дитини, яка розмалювала кота фломастерами, та ухвалив рішення про конфіскацію тварини. У коментарі «Суспільному» зоозахисниця Адріана Байло розповіла, що батько дитини з’явився на судове засідання, визнав свою провину та не планує оскаржувати рішення. Суд визнав чоловіка винним за статтею 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка стосується жорстокого поводження з тваринами, призначив штраф і постановив конфіскувати кота.

«А це для нас означає найголовніше — що котик в безпеці. Йому тепер більше нічого не загрожує, і він скоро вирушить у найкращу родину, де буде улюбленцем, а не «контентом»», — зазначила Байло.

Наразі кошеня перебуває під опікою волонтерів. Пошук нових господарів розпочнеться через 10 днів, коли рішення суду набере чинності.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Львові донька медикині розмалювала кота фломастерами. На оприлюдненому ролику видно, як маленька дівчинка фарбує тварину різнокольоровими маркерами. Жіночий голос за кадром спочатку лає дитину, каже, що так чинити не можна, а згодом забирає кота. Батько опублікував відповідне відео у мережі. Додамо, правоохоронці притягнули до відповідальності чоловіка, який опублікував у соцмережі відео, на якому його донька розмальовує кота фломастерами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.