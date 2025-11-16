В ГНС пояснили, какие земельные участки не подлежат налогообложению земельным налогом

Перечень земельных участков, которые не подлежат налогообложению земельным налогом, приведен в ст. 283 Налогового кодекса.

Главное управление Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области напомнило, какие земельные участки не подлежат налогообложению земельным налогом.

Не уплачивается земельный налог за:

сельскохозяйственные угодья зон радиоактивно загрязненных территорий, определенных согласно закону как подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы (зоны отчуждения, безусловного (обязательного) отселения, гарантированного добровольного отселения и усиленного радиоэкологического контроля), а также химически загрязненные сельскохозяйственные угодья, на которые введены ограничения на ведение сельского хозяйства (п.п. 283.1.1 п. 283.1 ст. 283 НКУ);

земельные участки, находящиеся в консервации, либо сельскохозяйственные угодья, которые находятся на стадии сельскохозяйственного освоения (п.п. 283.1.2 п. 283.1 ст. 283 НКУ);

земельные участки государственных сортовыпытательных станций и сортоучастков, которые используются для испытания сортов сельскохозяйственных культур (п.п. 283.1.3 п. 283.1 ст. 283 НКУ);

земли дорожного хозяйства автодорог общего пользования — земли под проезжей частью, обочиной, земляным полотном, декоративным озеленением, резервами, кюветами, мостами, искусственными сооружениями, туннелями, транспортными развязками, водопропускными сооружениями, подпорными стенками, шумозащитными экранами, очистными сооружениями и другими дорожными объектами в пределах полос отвода, а также земли за пределами полос отвода, если на них размещены сооружения, обеспечивающие функционирование автодорог, а именно:

а) параллельные объездные дороги, паромные переправы, снегозащитные сооружения и насаждения, противолавинные и противоселевые сооружения, ловушки-съезды, защитные насаждения, шумозащитные экраны, очистные сооружения;

б) площадки для стоянки транспорта и отдыха, склады, гаражи, резервуары для хранения ГСМ, комплексы для взвешивания крупногабаритного транспорта, производственные базы, искусственные и другие сооружения, находящиеся в государственной собственности, собственности государственных предприятий или хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 100% акций (долей, паев) принадлежит государству (п.п. 283.1.4 п. 283.1 ст. 283 НКУ);

земельные участки сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности и фермерских хозяйств, занятые молодыми садами, ягодниками и виноградниками до вступления их в пору плодоношения, а также гибридными насаждениями, генофондовыми коллекциями и питомниками многолетних плодовых насаждений (п.п. 283.1.5 п. 283.1 ст. 283 НКУ);

земельные участки кладбищ, крематориев и колумбариев (п.п. 283.1.6 п. 283.1 ст. 283 НКУ);

земельные участки с расположенными на них дипломатическими представительствами, которые по международным договорам пользуются помещениями и прилегающими земельными участками на безвозмездной основе (п.п. 283.1.7 п. 283.1 ст. 283 НКУ);

земельные участки, предоставленные для строительства и обслуживания культовых и других зданий, необходимых для обеспечения деятельности зарегистрированных религиозных организаций (п.п. 283.1.8 п. 283.1 ст. 283 НКУ);

земельные участки, загрязненные взрывоопасными предметами (п.п. 283.1.9 п. 283.1 ст. 283 НКУ).

Не уплачивается налог за земельные участки, непригодные к использованию из-за потенциальной угрозы их загрязнения взрывоопасными предметами, при условии принятия соответствующими советами или военными администрациями решений об установлении налоговых льгот (п. 283.2 ст. 283 НКУ).

Статьей 283-1 НКУ определены особенности налогообложения земель, находящихся в консервации, загрязненных ВОП, или непригодных из-за потенциальной угрозы их загрязнения.

Согласно п.п. 69.14 п. 69 подразд. 10 разд. XX НКУ за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 не начисляется и не уплачивается плата за землю за участки на территориях активных боевых действий или временно оккупированных РФ, находящиеся в собственности или пользовании физических лиц; а с 01.03.2022 — также юридических лиц и ФЛП.

С 01.01.2023 плата за землю не начисляется и не уплачивается за участки, которые расположены на территориях активных боевых действий или временной оккупации, включенных в Перечень территорий. Льгота действует с первого числа месяца начала боевых действий/оккупации до последнего числа месяца их завершения.

Даты начала и завершения боевых действий определяются по данным Перечня территорий, который формируется Кабмином.

Приказом Минразвития общин от 28.02.2025 № 376 утвержден обновленный Перечень территорий.

Абзацем первым п.п. 69.14 п. 69 подразд. 10 разд. XX НКУ установлено, что не начисляется и не уплачивается плата за землю за участки, на которых расположены объекты недвижимости, уничтоженные вследствие боевых действий, данные о которых внесены в Государственный реестр поврежденного та уничтоженного имущества.

