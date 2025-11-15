Зеленский объяснил, повлияет ли «Зимняя поддержка» на субсидии

Украинцы могут потратить 1000 грн «Зимней поддержки» не только в этом году, но и в следующем — до июня.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», с 15 ноября каждый украинец, который находится на территории Украины, может подать заявку на получение одноразовой зимней поддержки в размере 1000 грн по программе «Зимняя поддержка».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за первые 2 часа приема заявок уже было подано полмиллиона заявок — на 1000 гривен для каждого украинца.

По его словам, средства можно будет потратить — и не только в этом году, но и в следующем, до июня — на оплату «коммуналки», лекарств, украинских продуктов, украинских книг, и, конечно, можно будет задонатить эти деньги волонтерам и фондам, которые поддерживают украинскую армию.

«Главное — оформить заявку через “Дію” или Укрпочту и сделать это до Рождества, до 24 декабря. Деньги должны поступить через 10 дней после оформления заявки. Средства на программу есть, и в прошлом году более 14 миллионов украинцев воспользовались зимней поддержкой, поэтому в этом году мы тоже ожидаем масштабную пользу от программы», — заявил он.

Также Глава государства отметил, что получение этих денег не влияет на начисление субсидий: зимняя поддержка — это дополнительная форма помощи.

Кроме того, он добавил, что будут и другие виды зимней поддержки.

