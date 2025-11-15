Зеленський пояснив, чи вплине «Зимова підтримка» на субсидії

Українці можуть витратити 1000 грн «Зимової підтримки» не тільки в цьому році, але й в наступному році до червня.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», з 15 листопада кожен українець, який перебуває на території України, може подати заявку на отримання одноразової зимової підтримки в розмірі 1000 грн за програмою «Зимова підтримка».

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за перші 2 години прийому заявок було вже пів мільйона заявок – на 1000 гривень на кожного українця.

За його словами, кошти можна буде витратити – і не тільки в цьому році, але й в наступному році до червня – на оплату «комуналки», ліків, українських продуктів, українських книг, і, звісно, можна буде задонатити ці гроші волонтерам і фондам, які підтримують нашу українську армію.

«Головне – оформити заявку через «Дію» або Укрпошту і зробити це до Різдва, до 24 грудня. Гроші мають надійти через 10 днів після оформлення заявки. Кошти на програму є, і минулого року більше 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою, тож в цьому році ми очікуємо теж масштабну користь від програми», - заявив він.

Також Глава держави зауважив, що отримання цих грошей не впливає на нарахування субсидій: зимова підтримка - це додаткова форма підтримки.

Ще він додав, що будуть й інші види зимової підтримки

Також «Судово-юридична газета» писала, що у мобільному додатку «Дія» виник збій: сервіс не завантажується та видає помилку.

