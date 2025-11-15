Украинцы подали первый миллион заявок на 1000 грн «Зимней поддержки», — Зеленский
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», с 15 ноября каждый украинец, который находится на территории Украины, может подать заявку на получение одноразовой зимней поддержки в размере 1000 грн по программе «Зимняя поддержка».
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в «Дії» украинцы уже подали первый миллион заявок на зимнюю поддержку.
Глава государства подчеркнул, что среди них 106 тысяч заявок на детей.
«Средства на программу будут обеспечены в полном объеме», — сказал он.
Также «Судебно-юридическая газета» писала, что в мобильном приложении «Дия» возник сбой: сервис не загружается и выдает ошибку.
