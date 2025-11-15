Українці подали перший мільйон заявок на 1000 грн «Зимової підтримки», — Зеленський
Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», з 15 листопада кожен українець, який перебуває на території України, може подати заявку на отримання одноразової зимової підтримки в розмірі 1000 грн за програмою «Зимова підтримка».
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у «Дії» українці вже подали перший мільйон заявок на зимову підтримку.
Глава держави підкреслив, що серед них 106 тисяч заявок на дітей.
«Кошти на програму будуть забезпечені в повному обсязі», - сказав він.
Також «Судово-юридична газета» писала, що у мобільному додатку «Дія» виник збій: сервіс не завантажується та видає помилку.
