Зеленский инициировал перезагрузку ключевых государственных предприятий в сфере энергетики

16:17, 15 ноября 2025
В «Энергоатоме» будет полная перезагрузка правления, в «Укргидроэнерго» проведут конкурс на нового руководителя компании, а в «Нафтогазе» должен быть объявлен конкурс в наблюдательный совет.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что начинается перезагрузка ключевых государственных предприятий, работающих в сфере энергетики. По его словам, параллельно с полной проверкой финансовой деятельности должно произойти обновление управления этими компаниями.

Глава государства отметил, що 15 ноября вместе с премьер-министром Украины Юлией Свириденко и министром экономики Алексеем Соболевым определили порядок действий.

«Энергоатом: в течение недели должны быть обеспечены все условия для формирования нового и профессионального наблюдательного совета компании, а благодаря этому — полная перезагрузка правления “Энергоатома”.

Укргидроэнерго: срочное проведение конкурса на нового руководителя компании и доформирование наблюдательного совета.

Оператор газотранспортной системы Украины: доформирование наблюдательного совета и срочное проведение конкурса на должность генерального директора компании.

В “Нафтогазе Украины”, учитывая, что контракты текущего состава наблюдательного совета завершаются в январе следующего года, должно быть объявлено и проведено конкурсный отбор в наблюдательный совет компании таким образом, чтобы этот новый состав смог начать работу уже в январе 2026 года», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что в остальных крупных энергетических государственных компаниях должно произойти обновление представителей государства в наблюдательных советах.

Также Президент поручил членам правительства находиться в постоянной и содержательной коммуникации с правоохранительными и антикоррупционными органами.

«На любую выявленную схему в компаниях должна быть — и будет — оперативная и справедливая реакция. Полная прозрачность и чистота процессов в энергетике — абсолютный приоритет. Слава Украине!», — добавил он.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Позже в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.

