Зеленський ініціював перезавантаження ключових державних підприємств у галузі енергетики

В «Енергоатому» буде повне перезавантаження правління, в Укргідроенерго проведуть конкурс на нового керівника компанії, а у «Нафтогазі» має бути оголошений і проведений конкурс на роботу в наглядовій раді.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що починається перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики. За його словами, паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності має відбутись оновлення управління цими компаніями.

Глава держави зазначив, що 15 листопада разом із премʼєр-міністром України Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим визначили порядок дій.

«Енергоатом»: за тиждень мають бути забезпечені всі умови для формування нової і фахової наглядової ради компанії, а завдяки цьому – повне перезавантаження правління «Енергоатому». Укргідроенерго: термінове проведення конкурсу на нового керівника компанії і доформування наглядової ради. Оператор газотранспортної системи України: доформування наглядової ради й термінове проведення конкурсу на посаду генерального директора компанії. У «Нафтогазі України» з огляду на те, що контракти поточного складу наглядової ради завершуються в січні наступного року, має бути оголошений і проведений конкурс на роботу в наглядовій раді компанії так, щоб цей новий склад зміг запрацювати вже в січні 2026 року», - сказав він.

Зеленський підкреслив, що у решті великих енергетичних державних компаній має відбутись оновлення представників держави в наглядових радах.

Також Президент доручив урядовцям бути в постійній та змістовній комунікації з правоохоронними й антикорупційними органами.

«На будь-яку виявлену схему в компаніях повинна бути і буде оперативна й справедлива відповідь. Повна прозорість і чистота процесів в енергетиці – це абсолютний пріоритет. Слава Україні!», - додав він.

Як писала «Судово-юридична газета», 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Згодом у НАБУ розповіли деталі корупційної схеми.

