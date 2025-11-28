Как заполнить платежную инструкцию для уплаты имущественных налогов — примеры

Если реквизиты платежной инструкции заполнены без ошибок, то уплаченные средства будут зачислены в бюджет как поступления земельного налога от плательщика.

Для упрощения процесса уплаты налогов Государственная налоговая служба Украины подготовила памятку с детальными инструкциями по уплате налоговых обязательств по имущественным налогам, в частности земельному налогу, как через мобильные приложения банков, так и в кассе банковских учреждений. Об этом сообщило главное управление ГНС в Ивано-Франковской области.

Пример 1. Уплата через мобильное приложение банка

Чтобы уплатить налоговое обязательство через мобильное приложение банка:

откройте приложение на мобильном телефоне и выберите раздел для уплаты налогов;

заполните платежную инструкцию, указав:

собственный налоговый номер и ФИО (автоматически заполняется банком);

наименование и код органа Казначейства, номер IBAN-счета (используется информация из налогового уведомления-решения на уплату земельного налога, полученного гражданином от органа ГНС);

сумму земельного налога (используется информация из налогового уведомления-решения на уплату земельного налога, полученного гражданином от органа ГНС);

назначение платежа:

код вида уплаты: 101 (указывается трехзначное число);

дополнительная информация записи: уплата земельного налога за 2024 год согласно НУР (краткое описание в произвольной форме информации о налоге, который уплачивается, и отчетном периоде).

Следующий шаг:

проверьте, что все данные, заполненные в платежной инструкции, верны (в том числе собственный налоговый номер гражданина),

подтвердите платеж.

ВАЖНО: при уплате платежей за гражданина, который имеет налоговые обязательства по земельному налогу, плательщик заполняет налоговый номер и ФИО того гражданина, налоговые обязательства по земельному налогу которого уплачиваются, в реквизитах «Наименование фактического плательщика» и «Код фактического плательщика» платежной инструкции.

Пример 2. Уплата через кассу банка

Для уплаты в кассе банка предоставьте кассиру следующую информацию:

собственный налоговый номер и ФИО;

наименование и код органа Казначейства, номер IBAN-счета (из налогового уведомления-решения на уплату земельного налога, полученного гражданином от органа ГНС);

сумму земельного налога (из налогового уведомления-решения на уплату земельного налога, полученного гражданином от органа ГНС);

назначение платежа:

код вида уплаты: 101 (указывается трехзначное число);

дополнительная информация записи: уплата земельного налога за 2024 год согласно НУР (краткое описание информации о налоге и отчетном периоде).

Следующий шаг:

проверьте правильность данных, заполненных кассиром банка в платежной инструкции (в том числе собственный налоговый номер гражданина),

собственноручно подпишите правильность реквизитов платежной инструкции для ее дальнейшего выполнения банком.

ВАЖНО: при уплате платежей за гражданина, который имеет налоговые обязательства по земельному налогу, плательщик предоставляет кассиру банка информацию о налоговом номере и ФИО того гражданина, налоговые обязательства которого уплачиваются.

Если реквизиты платежной инструкции заполнены без ошибок, то уплаченные средства будут зачислены в бюджет как поступления земельного налога от плательщика, который имеет налоговые обязательства по этому налогу, и зачислены в его интегрированную карточку.

РЕЗУЛЬТАТ: на следующий день после осуществления платежа плательщик сможет проверить такое зачисление в частной части Электронного кабинета.

