  1. В Украине

Какие документы нужно подготовить пенсионеру, который записался на сеанс видеоидентификации — разъяснение

08:48, 2 декабря 2025
Для прохождения видеоидентификации пенсионеру необходимо иметь «под рукой» ряд документов.
Какие документы нужно подготовить пенсионеру, который записался на сеанс видеоидентификации — разъяснение
Фото: zn.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, какие документы нужно подготовить пенсионеру, который записался на сеанс видеоидентификации.

Видеоидентификация получателей выплат в Пенсионном фонде Украины проводится на основании документа, удостоверяющего личность получателя / законного представителя / помощника; детей — на основании свидетельства о рождении ребенка.

«Поэтому для прохождения видеоидентификации пенсионеру необходимо иметь „под рукой“ паспорт гражданина Украины (или ID-карту), который в процессе сеанса видеоконференции нужно показать уполномоченному сотруднику Пенсионного фонда Украины и зачитать его реквизиты. Для сеанса видеоидентификации также нужно быть готовым назвать свой регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП)», — заявили в ПФ.

Также там добавили, что процедура физической идентификации пенсионера с помощью видеоконференцсвязи предусматривает одновременно предоставление ответов на вопросы о пенсионном удостоверении, в частности о его реквизитах, а также о трудовой деятельности получателя пенсии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
С 1 января 2026 года в Украине изменятся соцвыплаты, нотариат, рынок недвижимости и правила трудоустройства

Правовые нововведения с 1 января 2026: что меняется.

Верховный Суд отказал в перерасчете пенсии судье в отставке на сумму почти две тысячи за каждый месяц

Верховный Суд рассмотрел спор о пожизненной ежемесячной выплате, которую получает истец как судья в отставке.

Когда оружие — преступление: правила применения и что грозит за незаконное хранение

Нелегальный рынок оружия активизируется — 585 попыток контрабанды за год.

Без вести пропавший или пленный — в каких случаях можно расторгнуть брак без согласия

Минюст обнародовал официальные разъяснения относительно порядка расторжения брака, если один из супругов находится в плену или считается без вести пропавшим.

Смерть отца и свадьба дочери: правила выезда имеют приоритет над семейными обстоятельствами

Верховный Суд подтвердил правомерность действий пограничников из-за отсутствия документов у истца.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]