Какие документы нужно подготовить пенсионеру, который записался на сеанс видеоидентификации — разъяснение

Для прохождения видеоидентификации пенсионеру необходимо иметь «под рукой» ряд документов.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, какие документы нужно подготовить пенсионеру, который записался на сеанс видеоидентификации.

Видеоидентификация получателей выплат в Пенсионном фонде Украины проводится на основании документа, удостоверяющего личность получателя / законного представителя / помощника; детей — на основании свидетельства о рождении ребенка.

«Поэтому для прохождения видеоидентификации пенсионеру необходимо иметь „под рукой“ паспорт гражданина Украины (или ID-карту), который в процессе сеанса видеоконференции нужно показать уполномоченному сотруднику Пенсионного фонда Украины и зачитать его реквизиты. Для сеанса видеоидентификации также нужно быть готовым назвать свой регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП)», — заявили в ПФ.

Также там добавили, что процедура физической идентификации пенсионера с помощью видеоконференцсвязи предусматривает одновременно предоставление ответов на вопросы о пенсионном удостоверении, в частности о его реквизитах, а также о трудовой деятельности получателя пенсии.

