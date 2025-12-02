  1. В Україні

Які документи потрібно підготувати пенсіонеру, який записався на сеанс відеоідентифікації — роз’яснення

08:48, 2 грудня 2025
Для проходження відеоідентифікації пенсіонеру необхідно мати «під рукою» низку документів.
Які документи потрібно підготувати пенсіонеру, який записався на сеанс відеоідентифікації — роз’яснення
Фото: zn.ua
Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадало, які документи потрібно підготувати пенсіонеру, який записався на сеанс відеоідентифікації.

Відеоідентифікація одержувачів виплат у Пенсійному фонді України проводиться на підставі документа, що посвідчує особу одержувача /законного представника / помічника; дітей - на підставі свідоцтва про народження дитини.

«Тож для проходження відеоідентифікації пенсіонеру необхідно мати «під рукою» паспорт громадянина України (або ID-картку), який у процесі сеансу відеоконференції потрібно показати уповноваженому працівнику Пенсійного фонду України та зачитати його реквізити. Для сеансу відеоідентифікації також потрібно бути готовим назвати свій реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП)», - заявили у ПФ.

Також там додали, що процедура фізичної ідентифікації пенсіонера за допомогою відеоконференцзв'язку передбачає водночас надання відповідей на питання про пенсійне посвідчення, зокрема про його реквізити, а також про трудову діяльність отримувача пенсії.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

