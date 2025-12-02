В Киеве с 2 декабря изменились маршруты некоторых трамваев — список

Маршруты трамваев №№ 11, 12, 16, 19 изменили из-за ремонта трамвайных путей.

В Киеве с 2 по 5 декабря изменили маршруты трамваев №№ 11, 12, 16, 19 из-за ремонта трамвайных путей на ул. Кирилловской. Об этом сообщил «Киевпастранс».

Так, ежедневно с 10:00 до 17:00, от начала и до окончания ремонтных работ, транспорт будет курсировать:

маршруты №№ 11, 12, 16 — от ул. Иорданской, Пущи-Водицы и ст. м. «Героев Днепра» до ул. Семена Скляренко;

маршрут № 19 — от Контрактовой площади до остановки «Стадион «Спартак».

Для перевозки пассажиров от Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко организуют временный маршрут автобус № 19-Т:

от ул. Спасская – ул. Межигорская – ул. Щекавицкая – ул. Константиновская – ул. Еленовская – ул. Кирилловская – ул. Сырецкая – ул. Семена Скляренко – ул. Автозаводская – ул. Полярная до площади Тараса Шевченко;

в обратном направлении — ул. Полярная – ул. Автозаводская – ул. Семена Скляренко – ул. Сырецкая – ул. Кирилловская – ул. Щекавицкая – ул. Константиновская – ул. Спасская до Контрактовой площади.

