  1. В Украине

В Киеве с 2 декабря изменились маршруты некоторых трамваев — список

07:54, 2 декабря 2025
Маршруты трамваев №№ 11, 12, 16, 19 изменили из-за ремонта трамвайных путей.
В Киеве с 2 декабря изменились маршруты некоторых трамваев — список
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве с 2 по 5 декабря изменили маршруты трамваев №№ 11, 12, 16, 19 из-за ремонта трамвайных путей на ул. Кирилловской. Об этом сообщил «Киевпастранс».

Так, ежедневно с 10:00 до 17:00, от начала и до окончания ремонтных работ, транспорт будет курсировать:

  • маршруты №№ 11, 12, 16 — от ул. Иорданской, Пущи-Водицы и ст. м. «Героев Днепра» до ул. Семена Скляренко;
  • маршрут № 19 — от Контрактовой площади до остановки «Стадион «Спартак».

Для перевозки пассажиров от Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко организуют временный маршрут автобус № 19-Т:

от ул. Спасская – ул. Межигорская – ул. Щекавицкая – ул. Константиновская – ул. Еленовская – ул. Кирилловская – ул. Сырецкая – ул. Семена Скляренко – ул. Автозаводская – ул. Полярная до площади Тараса Шевченко;

в обратном направлении — ул. Полярная – ул. Автозаводская – ул. Семена Скляренко – ул. Сырецкая – ул. Кирилловская – ул. Щекавицкая – ул. Константиновская – ул. Спасская до Контрактовой площади.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
С 1 января 2026 года в Украине изменятся соцвыплаты, нотариат, рынок недвижимости и правила трудоустройства

Правовые нововведения с 1 января 2026: что меняется.

Верховный Суд отказал в перерасчете пенсии судье в отставке на сумму почти две тысячи за каждый месяц

Верховный Суд рассмотрел спор о пожизненной ежемесячной выплате, которую получает истец как судья в отставке.

Когда оружие — преступление: правила применения и что грозит за незаконное хранение

Нелегальный рынок оружия активизируется — 585 попыток контрабанды за год.

Без вести пропавший или пленный — в каких случаях можно расторгнуть брак без согласия

Минюст обнародовал официальные разъяснения относительно порядка расторжения брака, если один из супругов находится в плену или считается без вести пропавшим.

Смерть отца и свадьба дочери: правила выезда имеют приоритет над семейными обстоятельствами

Верховный Суд подтвердил правомерность действий пограничников из-за отсутствия документов у истца.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]