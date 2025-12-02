У Києві із 2 грудня змінилися маршрути деяких трамваїв — список

Маршрути трамваїв №№ 11, 12, 16, 19 змінили через ремонт трамвайних колій.

У Києві із 2 до 5 грудня змінили маршрути трамваї №№ 11, 12, 16, 19 через ремонт трамвайних колій на вул. Кирилівській. Про це повідомив Київпастранс.

Так, щоденно з 10:00 до 17:00, від початку і до закінчення ремонтних робіт, транспорт курсуватиме:

- маршрути №№ 11, 12, 16 – від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та ст. м. «Героїв Дніпра» до вул. Семена Скляренка;

- маршрут № 19 – від Контрактової площі до зупинки «Стадіон «Спартак».

Для перевезення пасажирів від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка організують тимчасовий маршрут автобус № 19-Т:

від вул. Спаська – вул. Межигірська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Оленівська – вул. Кирилівська – вул. Сирецька – вул. Семена Скляренка – вул. Автозаводська – вул. Полярна до площі Тараса Шевченка;

у зворотному напрямку – вул. Полярна – вул. Автозаводська – вул. Семена Скляренка – вул. Сирецька – вул. Кирилівська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Спаська до Контрактової площі.

