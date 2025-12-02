Продажа авто через «Дію» — кто является налоговым агентом и какой признак дохода указывать в приложении 4ДФ к Расчету

Государственную регистрацию договоров купли-продажи через мобильное приложение «Дія» осуществляют территориальные сервисные центры Министерства внутренних дел.

Главное управление ГНС в Запорожской области напомнило, кто является налоговым агентом и какой признак дохода нужно указывать в приложении 4ДФ к Расчету при продаже авто через «Дію».

Порядок налогообложения операций по продаже или обмену движимого имущества определен статьей 173 НКУ.

Абзацем вторым пункта 173.3 статьи 173 НКУ предусмотрено, что в случае, в частности, заключения и оформления договоров отчуждения транспортных средств в присутствии должностных лиц органов, осуществляющих регистрацию (перерегистрацию) транспортных средств, такой посредник или соответствующий орган выполняет функции налогового агента в части подачи контролирующему органу информации о сумме дохода и сумме уплаченного в бюджет налога в порядке и сроки, установленные для налогового расчета, а налогоплательщик при заключении договора обязан самостоятельно уплатить в бюджет налог с дохода от операций по продаже (обмену) объектов движимого имущества.

В соответствии с абзацем седьмым пункта 173.4 статьи 173 НКУ при проведении операций по отчуждению объектов движимого имущества в порядке, предусмотренном статьей 173 НКУ, органы, в присутствии должностных лиц которых между физическими лицами осуществляется заключение и оформление договоров купли–продажи (мены, поставки), а также других договоров, проводят в установленном законом порядке регистрацию таких транспортных средств при наличии оценочной или среднерыночной стоимости такого движимого имущества и документа об уплате налога сторонами договора, исчисленного в установленном НКУ порядке, и ежемесячно в порядке, установленном разделом IV НКУ, подают в контролирующий орган налоговый расчет, подача которого предусмотрена подпунктом «б» пункта 176.2 статьи 176 НКУ, в котором указывают информацию о таких договорах (сделках), включая информацию о сумме дохода и сумме уплаченного в бюджет налога.

Приказом Министерства финансов Украины от 13.01.2015 № 4 утверждены форма Налогового расчета сумм дохода, начисленного (выплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного из них налога, а также сумм начисленного единого взноса, и Порядок заполнения и подачи налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, начисленного (выплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного из них налога, а также сумм начисленного единого взноса.

Согласно Справочнику признаков доходов физических лиц, приведенному в приложении 2 к Порядку, суммы доходов от операций по продаже (обмену) объектов движимого имущества согласно положениям статьи 173 НКУ отражаются по признаку дохода «105».

Пунктом 14 Положения о Едином государственном вебпортале электронных услуг, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4 декабря 2019 г. № 1137 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 16 августа 2022 г. № 937), определено, что портал «Дія» — организованная совокупность информационно-коммуникационных, информационных систем, которые функционируют как единое целое и во взаимодействии с другими информационными и информационно-коммуникационными системами.

«Дія» является платформой для получения государственных услуг онлайн, реализуемой Министерством цифровой трансформации Украины.

В мобильном приложении «Дія» предусмотрен сервис по продаже транспортных средств, а именно: легковых авто, мотоциклов и мопедов. Услуга доступна только для первой продажи одного из таких транспортных средств в течение отчетного (налогового) года. При этом договор купли-продажи онлайн могут заключать только физические лица.

Приложение «Дія» является цифровым инструментом для создания, подписания и подачи договора купли-продажи, а также для доставки документации.

Государственную регистрацию таких договоров купли-продажи (перерегистрацию транспортных средств) через мобильное приложение «Дія» осуществляют территориальные сервисные центры МВД.

Согласно абзацу первому пункта 173.2 статьи 173 НКУ, как исключение из положений пункта 173.1 статьи 173 НКУ, доход, полученный налогоплательщиком от продажи (обмена) в течение отчетного (налогового) года одного из объектов движимого имущества в виде легкового автомобиля и/или мотоцикла, и/или мопеда, не подлежит налогообложению.

Учитывая изложенное, функции налогового агента в части подачи контролирующему органу информации об осуществленных договорах (сделках) по продаже транспортных средств (легковых авто, мотоциклов и мопедов) через мобильное приложение «Дія», включая информацию о сумме полученного дохода, выполняет орган, который осуществляет перерегистрацию таких транспортных средств, а именно территориальные сервисные центры МВД.

Такой доход отражается в приложении 4ДФ «Сведения о суммах начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога на доходы физических лиц и военного сбора» к Расчету по признаку дохода «105».

