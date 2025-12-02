Продаж авто через Дію — хто є податковим агентом та яку ознаку доходу вказувати в додатку 4ДФ до Розрахунку

Державну реєстрацію договорів купівлі-продажу через мобільний застосунок «Дія» здійснюють територіальні сервісні центри Міністерства внутрішніх справ.

Головне управління ДПС у Запорізькій області нагадало, хто є податковим агентом та яку ознаку доходу вказувати в додатку 4ДФ до Розрахунку при продажі авто через «Дію».

Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну рухомого майна визначено статтею 173 ПКУ.

Абзацом другим пункту 173.3 статті 173 ПКУ передбачено, що у разі, зокрема, укладення та оформлення договорів відчуження транспортних засобів у присутності посадових осіб органів, які здійснюють реєстрацію (перереєстрацію) транспортних засобів, такий посередник або відповідний орган виконує функції податкового агента стосовно подання до контролюючого органу інформації про суму доходу та суму сплаченого до бюджету податку в порядку та строки, встановлені для податкового розрахунку, а платник податку під час укладання договору зобов’язаний самостійно сплатити до бюджету податок з доходу від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого майна.

Відповідно до абзацу сьомого пункту 173.4 статті 173 ПКУ під час проведення операцій з відчуження об’єктів рухомого майна в порядку, передбаченому статтею 173 ПКУ органи, у присутності посадових осіб яких між фізичними особами здійснюються укладення та оформлення договорів купівлі – продажу (міни, поставки), а також інших договорів, здійснюють у встановленому законом порядку реєстрацію таких транспортних засобів за наявності оціночної або середньоринкової вартості такого рухомого майна та документа про сплату податку сторонами договору, обчисленого в установленому ПКУ порядку, та щомісяця в порядку, встановленому розділом IV ПКУ, подають до контролюючого органу податковий розрахунок, подання якого передбачено підпунктом «б» пункту 176.2 статті 176 ПКУ, в якому зазначають інформацію про такі договори (угоди), включаючи інформацію про суму доходу та суму сплаченого до бюджету податку.

Наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 затверджені форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.

Відповідно до Довідника ознак доходів фізичних осіб, наведеного у додатку 2 до Порядку, суми доходів від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого майна згідно з положеннями статті 173 ПКУ відображаються за ознакою доходу «105».

Пунктом 14 Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137 (в редакції постанови Кабінету міністрів України від 16 серпня 2022 р. № 937) визначено, що портал Дія – організована сукупність інформаційно-комунікаційних, інформаційних систем, які діють як єдине ціле та у взаємодії з іншими інформаційними та інформаційно-комунікаційними системами.

«Дія» є платформою для отримання державних послуг онлайн, що реалізується Міністерством цифрової трансформації України.

У мобільному застосунку «Дія» передбачений сервіс з продажу транспортних засобів, а саме: легкових авто, мотоциклів і мопедів. Послуга доступна лише для першого продажу одного з таких транспортних засобів протягом звітного (податкового) року. При цьому, договір купівлі-продажу онлайн можуть укласти тільки фізичні особи.

Застосунок «Дія» є цифровим інструментом для створення, підпису й подання договору купівлі-продажу, а також для доставки документації.

Державну реєстрацію таких договорів купівлі-продажу (перереєстрацію транспортних засобів) через мобільний застосунок «Дія» здійснюють територіальні сервісні центри Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Згідно з абзацом першим пункту 173.2 статті 173 ПКУ як виняток із положень пункту 173.1 статті 173 ПКУ, дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню.

Враховуючи викладене, функції податкового агента стосовно подання до контролюючого органу інформації про укладені договори (угоди) з продажу транспортних засобів (легкових авто, мотоциклів і мопедів) через мобільний застосунок «Дія», включаючи інформацію про суму отриманого доходу, виконує орган, який здійснює перереєстрацію таких транспортних засобів, а саме територіальні сервісні центри МВС.

Відображається такий дохід в додатку 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до Розрахунку за ознакою доходу «105».

