Гетманцев объяснил, почему производительность труда в Украине в 3–5 раз ниже, чем в странах ЕС, и при чем здесь пенсия

Низкая производительность приводит к низким зарплатам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Средняя производительность труда в Украине в 3–5 раз ниже, чем в странах ЕС, и в 7–10 раз — чем в Германии. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, это означает, что украинский бизнес тратит больше времени и ресурсов на тот же объем работы и сталкивается со сложностями в конкуренции на внешних рынках.

Гетманцев подчеркивает: низкая производительность — это не только экономическая, но и социальная проблема. Она приводит к низким зарплатам, ограниченным возможностям трудоустройства для уязвимых групп и стимулирует будущую трудовую миграцию.

Почему производительность такая низкая

Политик объясняет, что производительность измеряется объемом ВВП на одного работника или на отработанный час. И проблема точно не в «ленивости». На показатель больше всего влияют системные факторы:

устаревшая инфраструктура;

недостаточные инвестиции в оборудование и автоматизацию;

низкий уровень управленческих практик;

слабая логистика;

чрезмерная фрагментация бизнеса и работа малого сектора «в тени» без доступа к капиталу;

последствия войны — разрушение производств и релокация предприятий.

Отставание — не приговор

Гетманцев убежден, что инвестиции в производительность способны изменить ситуацию: они позволят повысить зарплаты, увеличить конкурентоспособность экономики и укрепить социальную устойчивость.

Автоматизация и модернизация, по его словам, открывают дополнительные возможности:

привлечение людей с инвалидностью благодаря устранению физических барьеров и появлению ролей, доступных через технологии;

расширение участия женщин в промышленности за счет снижения потребности в тяжелом физическом труде;

уменьшение потребности в трудовой миграции благодаря лучшему использованию внутреннего кадрового потенциала.

Производительность как социальный инструмент

По мнению Гетманцева, инвестиции в модернизацию, автоматизацию и профессиональное обучение — стратегический инструмент, который укрепляет трудовой потенциал страны. Он также подчеркнул важность внедрения обязательной накопительной пенсионной системы, которая может стать мощным источником внутренних инвестиций и дать экономике «толчок» к значительно более высокой производительности и развитию.

«Одним из вариантов системного привлечения внутренних инвестиций является обязательная накопительная пенсионная система. Поэтому последовательно поддерживаю ее внедрение в Украине, поскольку это не только прямое улучшение жизни людей в пожилом возрасте (стабильные персональные накопления), но и мощный ресурс для инвестиционного рынка, который выведет нашу экономику на более высокий уровень продуктивности и развития», — пояснил политик.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.