Гетманцев объяснил, почему производительность труда в Украине в 3–5 раз ниже, чем в странах ЕС, и при чем здесь пенсия
Средняя производительность труда в Украине в 3–5 раз ниже, чем в странах ЕС, и в 7–10 раз — чем в Германии. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, это означает, что украинский бизнес тратит больше времени и ресурсов на тот же объем работы и сталкивается со сложностями в конкуренции на внешних рынках.
Гетманцев подчеркивает: низкая производительность — это не только экономическая, но и социальная проблема. Она приводит к низким зарплатам, ограниченным возможностям трудоустройства для уязвимых групп и стимулирует будущую трудовую миграцию.
Почему производительность такая низкая
Политик объясняет, что производительность измеряется объемом ВВП на одного работника или на отработанный час. И проблема точно не в «ленивости». На показатель больше всего влияют системные факторы:
- устаревшая инфраструктура;
- недостаточные инвестиции в оборудование и автоматизацию;
- низкий уровень управленческих практик;
- слабая логистика;
- чрезмерная фрагментация бизнеса и работа малого сектора «в тени» без доступа к капиталу;
- последствия войны — разрушение производств и релокация предприятий.
Отставание — не приговор
Гетманцев убежден, что инвестиции в производительность способны изменить ситуацию: они позволят повысить зарплаты, увеличить конкурентоспособность экономики и укрепить социальную устойчивость.
Автоматизация и модернизация, по его словам, открывают дополнительные возможности:
- привлечение людей с инвалидностью благодаря устранению физических барьеров и появлению ролей, доступных через технологии;
- расширение участия женщин в промышленности за счет снижения потребности в тяжелом физическом труде;
- уменьшение потребности в трудовой миграции благодаря лучшему использованию внутреннего кадрового потенциала.
Производительность как социальный инструмент
По мнению Гетманцева, инвестиции в модернизацию, автоматизацию и профессиональное обучение — стратегический инструмент, который укрепляет трудовой потенциал страны. Он также подчеркнул важность внедрения обязательной накопительной пенсионной системы, которая может стать мощным источником внутренних инвестиций и дать экономике «толчок» к значительно более высокой производительности и развитию.
«Одним из вариантов системного привлечения внутренних инвестиций является обязательная накопительная пенсионная система. Поэтому последовательно поддерживаю ее внедрение в Украине, поскольку это не только прямое улучшение жизни людей в пожилом возрасте (стабильные персональные накопления), но и мощный ресурс для инвестиционного рынка, который выведет нашу экономику на более высокий уровень продуктивности и развития», — пояснил политик.
