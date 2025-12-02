Гетманцев пояснив, чому продуктивність праці в Україні у 3–5 разів нижча, ніж у країнах ЄС і до чого тут пенсія

Низька продуктивність призводить до низьких зарплат.

Середня продуктивність праці в Україні у 3–5 разів нижча, ніж у країнах ЄС, і в 7–10 разів — ніж у Німеччині. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, це означає, що український бізнес витрачає більше часу та ресурсів на той самий обсяг роботи та стикається зі складнощами у конкуренції на зовнішніх ринках.

Гетманцев наголошує: низька продуктивність — це не лише економічна, а й соціальна проблема. Вона призводить до низьких зарплат, обмежених можливостей працевлаштування для вразливих груп та стимулює майбутню трудову міграцію.

Чому продуктивність така низька

Політик пояснює, що продуктивність вимірюється обсягом ВВП на одного працівника або на відпрацьовану годину. І проблема точно не в «ледачості». На показник найбільше впливають системні чинники:

застаріла інфраструктура;

недостатні інвестиції в обладнання та автоматизацію;

низький рівень управлінських практик;

слабка логістика;

надмірна фрагментація бізнесу та робота малого сектору «в тіні» без доступу до капіталу;

наслідки війни — руйнування виробництв і релокація підприємств.

Відставання — це не вирок

Гетманцев переконаний, що інвестиції в продуктивність здатні змінити ситуацію: вони дозволять збільшити зарплати, підвищити конкурентоспроможність економіки та посилити соціальну стійкість.

Автоматизація та модернізація, на його думку, відкривають додаткові можливості:

залучення людей з інвалідністю завдяки усуненню фізичних бар’єрів і появі ролей, доступних через технології;

розширення участі жінок у промисловості завдяки зниженню потреби у фізично важкій праці;

зменшення потреби у трудовій міграції через краще використання внутрішнього кадрового потенціалу.

Продуктивність як соціальний інструмент

На думку Гетманцева, інвестиції в модернізацію, автоматизацію та професійне навчання — це стратегічний інструмент, який зміцнює трудовий потенціал країни. Він також наголосив на важливості запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи, яка може стати потужним джерелом внутрішніх інвестицій і дати економіці «поштовх» до значно вищої продуктивності та розвитку.

«Одним з варіантів системного залучення на ринок внутрішніх інвестицій є обов’язкова накопичувальна пенсійна система. Тож послідовно адвокатую запровадження її в Україні, оскільки це не лише пряме покращення життя людей в поважному віці (стабільне персональне накопичення), а й потужний ресурс для інвестиційного ринку, який запустить нашу економіку на вищий рівень продуктивності та розвитку», - пояснив політик.

