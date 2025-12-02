  1. В Украине

В Испании для сдерживания вспышки африканской чумы свиней привлекли военных

10:24, 2 декабря 2025
Власти подозревают, что вирус мог попасть через зараженную пищу, которую съел дикий кабан.
Фото: REUTERS/Nacho Doce
Испания мобилизует дополнительные силы для борьбы со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС), которую впервые за 30 лет зафиксировали недалеко от Барселоны. Как сообщает Reuters, после выявления инфекции в прошлую пятницу Испания временно остановила все поставки свинины в Китай, пока Пекин не подтвердил соблюдение протокола, согласно которому запрет распространяется только на регионы с подтвержденным вирусом. Китай составляет 42% испанского экспорта свинины за пределы ЕС, а сама Испания является крупнейшим производителем свинины в Евросоюзе.

Зона заражения и привлечение военных

Два мертвых кабана, у которых лабораторно подтвердили АЧС, были найдены в Бельятерре, недалеко от горного хребта Кольсерола. Вокруг места обнаружения создали 6-километровую зону отчуждения.

В выходные в район направили 400 полицейских Каталонии и лесных инспекторов. В понедельник к ним присоединились 117 военнослужащих подразделения по чрезвычайным ситуациям, которые будут использовать дроны для выявления и изъятия потенциально зараженных животных.

«Наша цель — ограничить зону и не допустить распространения инфекции в другие регионы», — заявил министр сельского хозяйства Луис Планас.

Возможная причина заражения

«Наиболее вероятно, что это могла быть колбаса или бутерброд, оказавшиеся в мусорном контейнере и привезенные из-за пределов Испании», — отметил министр сельского хозяйства Каталонии Оскар Ордеиг.

Зараженная зона расположена рядом с автомагистралью AP-7 — главной транспортной артерией между Испанией и Францией. Региональные власти расследуют еще восемь подозрительных случаев.

Предварительный анализ свидетельствует, что заражение, вероятнее всего, было занесено человеческой деятельностью из других частей Европы, поскольку в других районах Каталонии или соседней Франции зараженных кабанов не выявлено.

Реакция ЕС и последствия для сектора

Европейская комиссия заявила, что будет ждать результатов секвенирования вируса перед комментариями о происхождении вспышки. На этой неделе зону посетят ветеринары ЕС для осмотра и подготовки рекомендаций.

По словам министра Планаса, сейчас заблокировано около трети экспортных сертификатов страны на свинину. Хотя ни одно фермерское хозяйство не заражено, фермы в радиусе 20 км от очага столкнулись с ограничениями в деятельности.

