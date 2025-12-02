В Испании для сдерживания вспышки африканской чумы свиней привлекли военных

Власти подозревают, что вирус мог попасть через зараженную пищу, которую съел дикий кабан.

Фото: REUTERS/Nacho Doce

Испания мобилизует дополнительные силы для борьбы со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС), которую впервые за 30 лет зафиксировали недалеко от Барселоны. Как сообщает Reuters, после выявления инфекции в прошлую пятницу Испания временно остановила все поставки свинины в Китай, пока Пекин не подтвердил соблюдение протокола, согласно которому запрет распространяется только на регионы с подтвержденным вирусом. Китай составляет 42% испанского экспорта свинины за пределы ЕС, а сама Испания является крупнейшим производителем свинины в Евросоюзе.

Зона заражения и привлечение военных

Два мертвых кабана, у которых лабораторно подтвердили АЧС, были найдены в Бельятерре, недалеко от горного хребта Кольсерола. Вокруг места обнаружения создали 6-километровую зону отчуждения.

В выходные в район направили 400 полицейских Каталонии и лесных инспекторов. В понедельник к ним присоединились 117 военнослужащих подразделения по чрезвычайным ситуациям, которые будут использовать дроны для выявления и изъятия потенциально зараженных животных.

«Наша цель — ограничить зону и не допустить распространения инфекции в другие регионы», — заявил министр сельского хозяйства Луис Планас.

Возможная причина заражения

Власти подозревают, что вирус мог попасть через зараженную пищу, которую съел дикий кабан.

«Наиболее вероятно, что это могла быть колбаса или бутерброд, оказавшиеся в мусорном контейнере и привезенные из-за пределов Испании», — отметил министр сельского хозяйства Каталонии Оскар Ордеиг.

Зараженная зона расположена рядом с автомагистралью AP-7 — главной транспортной артерией между Испанией и Францией. Региональные власти расследуют еще восемь подозрительных случаев.

Предварительный анализ свидетельствует, что заражение, вероятнее всего, было занесено человеческой деятельностью из других частей Европы, поскольку в других районах Каталонии или соседней Франции зараженных кабанов не выявлено.

Реакция ЕС и последствия для сектора

Европейская комиссия заявила, что будет ждать результатов секвенирования вируса перед комментариями о происхождении вспышки. На этой неделе зону посетят ветеринары ЕС для осмотра и подготовки рекомендаций.

По словам министра Планаса, сейчас заблокировано около трети экспортных сертификатов страны на свинину. Хотя ни одно фермерское хозяйство не заражено, фермы в радиусе 20 км от очага столкнулись с ограничениями в деятельности.

