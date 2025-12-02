  1. В Україні

В Іспанії для стримування спалаху африканської чуми свиней залучили військових

10:24, 2 грудня 2025
Влада підозрює, що вірус міг потрапити через заражену їжу, яку з'їв дикий кабан.
В Іспанії для стримування спалаху африканської чуми свиней залучили військових
Фото: REUTERS/Nacho Doce
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Іспанія мобілізує додаткові сили для боротьби зі спалахом африканської чуми свиней (АЧС), який вперше за 30 років зафіксували неподалік Барселони. Як повідомляє Reuters, після виявлення інфекції минулої п’ятниці Іспанія тимчасово зупинила всі поставки свинини до Китаю, доки Пекін не підтвердив дотримання протоколу, за яким заборона поширюється лише на регіони з підтвердженим вірусом. Китай становить 42% іспанського експорту свинини за межі ЄС, а сама Іспанія є найбільшим виробником свинини в Євросоюзі.

Зона зараження та залучення військових

Два мертвих кабани, у яких лабораторно підтвердили АЧС, були знайдені у Бельятеррі, неподалік гірського хребта Кольсерола. Навколо місця виявлення створили 6-кілометрову зону відчуження.

На вихідних до району відрядили 400 поліцейських Каталонії та лісових інспекторів. У понеділок до них приєдналися 117 військових із підрозділу з надзвичайних ситуацій, які використовуватимуть дрони для виявлення та вилучення потенційно заражених тварин.

«Наша мета — обмежити зону та не допустити поширення інфекції в інші регіони», — заявив міністр сільського господарства Луїс Планас.

Можлива причина зараження

Влада підозрює, що вірус міг потрапити через заражену їжу, яку з'їв дикий кабан.

«Найімовірніше, не могла бути ковбаса чи бутерброд, що опинилися у смітнику й були привезені з-за меж Іспанії», — зазначив міністр сільського господарства Каталонії Оскар Ордеїг.

Заражена зона розташована поруч із автомагістраллю AP-7 — головною транспортною артерією між Іспанією та Францією. Регіональна влада розслідує ще вісім підозрілих випадків.

Попередній аналіз свідчить, що зараження, ймовірно, було занесене людською діяльністю з інших частин Європи, оскільки інших випадків у кабанів у Каталонії чи Франції не зафіксовано.

Реакція ЄС та наслідки для сектору

Європейська комісія заявила, що очікує результатів секвенування вірусу перед коментарями щодо джерела спалаху. Цього тижня зону відвідають ветеринари ЄС для інспекції та підготовки рекомендацій.

За словами міністра Планаса, наразі заблоковано близько третини експортних сертифікатів країни на свинину. Хоча жодне фермерське господарство не інфіковане, ферми в радіусі 20 км від осередку зіштовхнулися з обмеженнями на свою діяльність.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові Іспанія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Робота для іноземців в Україні по-новому – як законодавці хочуть скасувати старі дозволи та ввести єдиний документ

Наразі у Верховній Раді України зареєстровано одразу два законопроєкти які мають суттєво змінити правила працевлаштування іноземців та осіб без громадянства.

Місцеве самоврядування: п’ять кроків, які мають забезпечити реформи децентралізації

У Бучі обговорили реформи, які потрібно пройти Україні на шляху євроінтеграції та децентралізації влади.

Власник зможе вимагати демонтаж самобуду навіть, коли його не позбавлено володіння майном – законопроект

Законопроєкт №14259 пропонує системне уточнення механізмів захисту права власності у випадках, коли власника не позбавляють володіння, але його правомочності фактично порушуються.

В Україні можуть продовжити строк на оцифрування трудових книжок

Через війну оцифрування трудових книжок можуть продовжити, щоб не втратити дані про трудовий стаж українців.

Позовна давність не діятиме для негаторних позовів – у Раді зареєстрували законопроект

Законопроєкт № 14260 пропонує розширити перелік випадків, на які не поширюється позовна давність — і таким чином змінити принципи захисту прав у цивільних справах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]