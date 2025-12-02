В Іспанії для стримування спалаху африканської чуми свиней залучили військових

Влада підозрює, що вірус міг потрапити через заражену їжу, яку з'їв дикий кабан.

Іспанія мобілізує додаткові сили для боротьби зі спалахом африканської чуми свиней (АЧС), який вперше за 30 років зафіксували неподалік Барселони. Як повідомляє Reuters, після виявлення інфекції минулої п’ятниці Іспанія тимчасово зупинила всі поставки свинини до Китаю, доки Пекін не підтвердив дотримання протоколу, за яким заборона поширюється лише на регіони з підтвердженим вірусом. Китай становить 42% іспанського експорту свинини за межі ЄС, а сама Іспанія є найбільшим виробником свинини в Євросоюзі.

Зона зараження та залучення військових

Два мертвих кабани, у яких лабораторно підтвердили АЧС, були знайдені у Бельятеррі, неподалік гірського хребта Кольсерола. Навколо місця виявлення створили 6-кілометрову зону відчуження.

На вихідних до району відрядили 400 поліцейських Каталонії та лісових інспекторів. У понеділок до них приєдналися 117 військових із підрозділу з надзвичайних ситуацій, які використовуватимуть дрони для виявлення та вилучення потенційно заражених тварин.

«Наша мета — обмежити зону та не допустити поширення інфекції в інші регіони», — заявив міністр сільського господарства Луїс Планас.

Можлива причина зараження

Влада підозрює, що вірус міг потрапити через заражену їжу, яку з'їв дикий кабан.

«Найімовірніше, не могла бути ковбаса чи бутерброд, що опинилися у смітнику й були привезені з-за меж Іспанії», — зазначив міністр сільського господарства Каталонії Оскар Ордеїг.

Заражена зона розташована поруч із автомагістраллю AP-7 — головною транспортною артерією між Іспанією та Францією. Регіональна влада розслідує ще вісім підозрілих випадків.

Попередній аналіз свідчить, що зараження, ймовірно, було занесене людською діяльністю з інших частин Європи, оскільки інших випадків у кабанів у Каталонії чи Франції не зафіксовано.

Реакція ЄС та наслідки для сектору

Європейська комісія заявила, що очікує результатів секвенування вірусу перед коментарями щодо джерела спалаху. Цього тижня зону відвідають ветеринари ЄС для інспекції та підготовки рекомендацій.

За словами міністра Планаса, наразі заблоковано близько третини експортних сертифікатів країни на свинину. Хоча жодне фермерське господарство не інфіковане, ферми в радіусі 20 км від осередку зіштовхнулися з обмеженнями на свою діяльність.

