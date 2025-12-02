  1. В Украине

Задержан экс-заместитель министра энергетики Юрий Шейко – Кравченко

11:02, 2 декабря 2025
В Киеве задержали бывшего топ-чиновника Энергоатома.
Задержан экс-заместитель министра энергетики Юрий Шейко – Кравченко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Генпрокуратуры Руслан Кравченко сообщил о задержании высокопоставленного чиновника энергетической отрасли. За информацию СМИ речь идет о Юрии Шейко.

Киевская городская прокуратура совместно с ГУ СБУ в городе Киеве и Киевской области задержали бывшего и.о. первого вице-президента ГП «НАЭК «Энергоатом», который также ранее занимал должность первого заместителя министра энергетики Украины. Ему готовят уведомление о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины — присвоение имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, в составе группы лиц.

По данным следствия, должностное лицо вмешивалось в процесс заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности за ядерный ущерб — документа, который напрямую касается ядерной безопасности государства.

Что установило следствие

  • 1 августа 2022 года должностное лицо заключило с ПАО «Просто-Страхование» договор страхования на 105,642 млн грн.
  • 12 августа 2022 года, через 12 дней, он подписал дополнительное соглашение и повысил сумму договора до 130,925 млн грн — без каких-либо экономических оснований, ссылаясь на якобы решение немецкого перестраховщика «ЯСП».
  • Внутренние проверки, документальные ревизии и судебно-экономическая экспертиза подтвердили искусственное завышение стоимости услуг на 18,6 млн грн. Именно эта сумма, по данным следствия, была фактически выведена из стратегического предприятия.

В настоящее время продолжается подготовка документов для избрания задержанному меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Исковая давность не будет применяться к негаторным искам – в Раде зарегистрировали законопроект

Законопроект № 14260 предлагает расширить перечень случаев, на которые не распространяется исковая давность, — и таким образом изменить подходы к защите прав в гражданских спорах.

В Украине введут судебную неустойку: что это такое и как ее отграничить от других правовых институтов

Депутаты предлагают закрепить новую модель принуждения к исполнению судебных решений — судебную неустойку европейского образца.

С 1 января 2026 года в Украине изменятся соцвыплаты, нотариат, рынок недвижимости и правила трудоустройства

Правовые нововведения с 1 января 2026: что меняется.

Верховный Суд отказал в перерасчете пенсии судье в отставке на сумму почти две тысячи за каждый месяц

Верховный Суд рассмотрел спор о пожизненной ежемесячной выплате, которую получает истец как судья в отставке.

Когда оружие — преступление: правила применения и что грозит за незаконное хранение

Нелегальный рынок оружия активизируется — 585 попыток контрабанды за год.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]