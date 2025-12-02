Задержан экс-заместитель министра энергетики Юрий Шейко – Кравченко

В Киеве задержали бывшего топ-чиновника Энергоатома.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Генпрокуратуры Руслан Кравченко сообщил о задержании высокопоставленного чиновника энергетической отрасли. За информацию СМИ речь идет о Юрии Шейко.

Киевская городская прокуратура совместно с ГУ СБУ в городе Киеве и Киевской области задержали бывшего и.о. первого вице-президента ГП «НАЭК «Энергоатом», который также ранее занимал должность первого заместителя министра энергетики Украины. Ему готовят уведомление о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины — присвоение имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, в составе группы лиц.

По данным следствия, должностное лицо вмешивалось в процесс заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности за ядерный ущерб — документа, который напрямую касается ядерной безопасности государства.

Что установило следствие

1 августа 2022 года должностное лицо заключило с ПАО «Просто-Страхование» договор страхования на 105,642 млн грн.

12 августа 2022 года, через 12 дней, он подписал дополнительное соглашение и повысил сумму договора до 130,925 млн грн — без каких-либо экономических оснований, ссылаясь на якобы решение немецкого перестраховщика «ЯСП».

Внутренние проверки, документальные ревизии и судебно-экономическая экспертиза подтвердили искусственное завышение стоимости услуг на 18,6 млн грн. Именно эта сумма, по данным следствия, была фактически выведена из стратегического предприятия.

В настоящее время продолжается подготовка документов для избрания задержанному меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.