Затримано ексзаступника міністра енергетики Юрія Шейка – Кравченко

У Києві затримали колишнього топпосадовця Енергоатому.

Очільник Генпрокуратури Руслан Кравченко повідомив про затримання високопосадовця енергетичної галузі. За інформацію ЗМІ мова йде про Юрія Шейка.

Київська міська прокуратура спільно з ГУ СБУ у місті Києві та Київській області затримали колишнього т.в.о. першого віце-президента ДП «НАЕК «Енергоатом», який також раніше обіймав посаду першого заступника міністра енергетики України. Йому готують повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України — заволодіння майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, у складі групи осіб.

За даними слідства, посадовець втручався у процес укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду — документа, що безпосередньо стосується ядерної безпеки держави.

Що встановило слідство

1 серпня 2022 року посадовець уклав з ПАТ «Просто-Страхування» договір страхування на 105,642 млн грн .

посадовець уклав з ПАТ «Просто-Страхування» договір страхування на . 12 серпня 2022 року , через 12 днів, він підписав додаткову угоду та підвищив суму договору до 130,925 млн грн — без жодних економічних підстав, посилаючись на начебто рішення німецького перестраховика «ЯСП».

, через 12 днів, він підписав додаткову угоду та — без жодних економічних підстав, посилаючись на начебто рішення німецького перестраховика «ЯСП». Внутрішні перевірки, документальні ревізії та судово-економічна експертиза підтвердили штучне завищення вартості послуг на 18,6 млн грн. Саме цю суму, за даними слідства, було фактично виведено зі стратегічного підприємства.

Наразі триває підготовка документів для обрання затриманому запобіжного заходу.

