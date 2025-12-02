  1. В Україні

Затримано ексзаступника міністра енергетики Юрія Шейка – Кравченко

11:02, 2 грудня 2025
У Києві затримали колишнього топпосадовця Енергоатому.
Затримано ексзаступника міністра енергетики Юрія Шейка – Кравченко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Очільник Генпрокуратури Руслан Кравченко повідомив про затримання високопосадовця енергетичної галузі. За інформацію ЗМІ мова йде про Юрія Шейка.

Київська міська прокуратура спільно з ГУ СБУ у місті Києві та Київській області затримали колишнього т.в.о. першого віце-президента ДП «НАЕК «Енергоатом», який також раніше обіймав посаду першого заступника міністра енергетики України. Йому готують повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України — заволодіння майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, у складі групи осіб.

За даними слідства, посадовець втручався у процес укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду — документа, що безпосередньо стосується ядерної безпеки держави.

Що встановило слідство

  • 1 серпня 2022 року посадовець уклав з ПАТ «Просто-Страхування» договір страхування на 105,642 млн грн.
  • 12 серпня 2022 року, через 12 днів, він підписав додаткову угоду та підвищив суму договору до 130,925 млн грн — без жодних економічних підстав, посилаючись на начебто рішення німецького перестраховика «ЯСП».
  • Внутрішні перевірки, документальні ревізії та судово-економічна експертиза підтвердили штучне завищення вартості послуг на 18,6 млн грн. Саме цю суму, за даними слідства, було фактично виведено зі стратегічного підприємства.

Наразі триває підготовка документів для обрання затриманому запобіжного заходу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Робота для іноземців в Україні по-новому – як законодавці хочуть скасувати старі дозволи та ввести єдиний документ

Наразі у Верховній Раді України зареєстровано одразу два законопроєкти які мають суттєво змінити правила працевлаштування іноземців та осіб без громадянства.

Місцеве самоврядування: п’ять кроків, які мають забезпечити реформи децентралізації

У Бучі обговорили реформи, які потрібно пройти Україні на шляху євроінтеграції та децентралізації влади.

Власник зможе вимагати демонтаж самобуду навіть, коли його не позбавлено володіння майном – законопроект

Законопроєкт №14259 пропонує системне уточнення механізмів захисту права власності у випадках, коли власника не позбавляють володіння, але його правомочності фактично порушуються.

В Україні можуть продовжити строк на оцифрування трудових книжок

Через війну оцифрування трудових книжок можуть продовжити, щоб не втратити дані про трудовий стаж українців.

Позовна давність не діятиме для негаторних позовів – у Раді зареєстрували законопроект

Законопроєкт № 14260 пропонує розширити перелік випадків, на які не поширюється позовна давність — і таким чином змінити принципи захисту прав у цивільних справах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]