В Украине стремительно растет количество ДТП с участием пешеходов: Белошицкий назвал причины и последствия
Короткий световой день, отключения электроэнергии и ухудшение погодных условий приводят к существенному росту аварийности на дорогах Украины. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
По его словам, из-за атак на энергетическую инфраструктуру мы сталкиваемся с блэкаутами и отсутствием уличного освещения. В сочетании с низкой видимостью пешеходов в темной одежде, непогодой и автомобилями, которые все еще ездят на летней резине, это создает опасные условия на дорогах.
Статистика, которая настораживает
Для наглядности в полиции сравнили два периода:
- с 15 октября до 25 ноября, когда начались массовые отключения света и первые заморозки;
- с 3 сентября до 14 октября, аналогичный предыдущий промежуток.
Результат оказался показательным:
- За период с 15 октября до 25 ноября зарегистрировано 1074 ДТП с участием пешеходов — это на 30 % больше, чем в предыдущий период.
- Погибли 172 человека — рост почти на 46 %.
- Травмы получили 997 человек — на 27 % больше.
Проще говоря, аварий с участием пешеходов стало почти на треть больше, а смертей — почти в полтора раза.
За каждой цифрой — человеческая жизнь
Белошицкий подчеркнул, что речь идет не только о сухой статистике, а о трагедиях, которых можно было избежать.
Водителям и пешеходам необходимо быть максимально внимательными, особенно в темное время суток и при отсутствии освещения, а также заранее подготовить транспорт к зимним условиям.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.