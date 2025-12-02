  1. В Украине

В Украине стремительно растет количество ДТП с участием пешеходов: Белошицкий назвал причины и последствия

14:12, 2 декабря 2025
Аварий с участием пешеходов увеличилось почти на треть, а смертей — почти в полтора раза.
Короткий световой день, отключения электроэнергии и ухудшение погодных условий приводят к существенному росту аварийности на дорогах Украины. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, из-за атак на энергетическую инфраструктуру мы сталкиваемся с блэкаутами и отсутствием уличного освещения. В сочетании с низкой видимостью пешеходов в темной одежде, непогодой и автомобилями, которые все еще ездят на летней резине, это создает опасные условия на дорогах.

Статистика, которая настораживает

Для наглядности в полиции сравнили два периода:

  • с 15 октября до 25 ноября, когда начались массовые отключения света и первые заморозки;
  • с 3 сентября до 14 октября, аналогичный предыдущий промежуток.

Результат оказался показательным:

  • За период с 15 октября до 25 ноября зарегистрировано 1074 ДТП с участием пешеходов — это на 30 % больше, чем в предыдущий период.
  • Погибли 172 человека — рост почти на 46 %.
  • Травмы получили 997 человек — на 27 % больше.

Проще говоря, аварий с участием пешеходов стало почти на треть больше, а смертей — почти в полтора раза.

За каждой цифрой — человеческая жизнь

Белошицкий подчеркнул, что речь идет не только о сухой статистике, а о трагедиях, которых можно было избежать.

Водителям и пешеходам необходимо быть максимально внимательными, особенно в темное время суток и при отсутствии освещения, а также заранее подготовить транспорт к зимним условиям.

